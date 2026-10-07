جنگ با اوکراین مقدس است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کیم جونگ اون در این نامه بر تعهد خود به حمایت همه‌جانبه و تغییرناپذیر از پوتین تأکید کرد.

به گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، او این اظهارات را در نامه تبریک به مناسبت تولد پوتین بیان کرد و در آن متعهد شد که روابط میان کره شمالی و روسیه را تقویت کند.

کیم ضمن ابراز خرسندی از داشتن «دوستی خوب» با پوتین، تمایل خود را برای «گشودن فصلی تازه» در روابط دوجانبه اعلام کرد و گفت: «من حمایت بی‌تزلزل خود را از شما و فدراسیون روسیه تجدید می‌کنم.»

خبرگزاری فرانسه درباره نامه کیم نوشت: «این نامه نشان‌دهنده تعمیق مشارکت راهبردی میان دو کشور است؛ مشارکتی که از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته است.»

رهبر کره شمالی در نامه به پوتین گفت که «اطمینان راسخ دارد که جنگ مقدس و عادلانه مردم روسیه» (در اوکراین)، به پیروزی خواهد انجامید.

کیم همچنین تقویت شراکت راهبردی روسیه و کره شمالی را سیاست ثابت و خدشه‌ناپذیر دولت خود توصیف کرد.

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