به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، گفت عربستان سعودی و نیروهای وابسته به آن از پایبندی صنعاء به خودداری از تبدیل درگیری به جنگی میان شمال و جنوب یمن سوءاستفاده کردند.

البخیتی در اظهاراتی تلویزیونی گفت نیروهای سعودی و تجمعات نظامی آنها در زمانی که رسانه‌های وابسته به عربستان اخبار مربوط به پیشروی میدانی و پیروزی در تعز را منتشر می‌کردند، در محاصره قرار داشتند.

وی افزود: در یکی از نقاط، شکافی وجود داشت، اما نیروهای یمنی توانستند این شکاف را مسدود کنند و در نتیجه، نیروهایی که پیشروی کرده بودند، به شکار ارزشمندی تبدیل شدند.

البخیتی درباره رویارویی با عربستان سعودی گفت: صنعاء تلاش کرده است دامنه نبرد را به رویارویی با نظام سعودی محدود نگه دارد، اما در صورت ورود هر کشور دیگری به جنگ علیه یمن، برای جنگیدن در هر جبهه بین‌المللی آماده است.

وی افزود: یمن اکنون توانایی بستن تمامی فرودگاه‌ها و بنادر عربستان سعودی را دارد و به ریاض هشدار داد که راه‌حل بحران، بین‌المللی کردن جنگ یا شعله‌ور کردن جبهه‌های داخلی یمن نیست.

البخیتی با تأکید بر آمادگی برای پاسخ متقابل گفت: هر جنگ جدید علیه یمن هزینه سنگینی برای عربستان خواهد داشت؛ چراکه زیرساخت‌های این کشور در معرض هدف قرار گرفتن قرار خواهند گرفت.

عضو دفتر سیاسی انصارالله درباره روابط منطقه‌ای نیز گفت صنعاء به دنبال برقراری روابط دوستانه میان کشورهای عربی و اسلامی است، اما هرگونه قیمومیت خارجی بر یمن را نمی‌پذیرد.

وی همچنین گفت: انتظار ندارد ترکیه و پاکستان به‌صورت مستقیم در درگیری‌های داخل یمن وارد شوند، اما هشدار داد که هرگونه مشارکت آنها در جنگ، حتی به شکل غیرمستقیم، به معنای مشارکت در ظلم علیه مردم یمن خواهد بود.

البخیتی تأکید کرد که صنعاء در برابر ورود هیچ کشوری به جنگ علیه یمن دست روی دست نخواهد گذاشت و افزود توقف چنین دخالتی، منفعتی مشترک و حتی به گفته او، بیش از همه به سود عربستان سعودی خواهد بود.

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