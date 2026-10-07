  1. صفحه اصلی
  2. معارف و سبک زندگی
  3. اخبار مراجع عظام تقلید

عیادت نمایندگان رهبر معظم انقلاب از آیت‌الله نوری همدانی

۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
کد مطلب: 1875021
عیادت نمایندگان رهبر معظم انقلاب از آیت‌الله نوری همدانی

  هیاتی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، بعدازظهر امروز از حضرت آیت‌الله نوری همدانی در بیمارستان عیادت کردند.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجج اسلام والمسلمین رحیمیان، محمدی عراقی، محمدیان و حاج علی‌اکبری، بعدازظهر امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حضرت آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید، در جریان آخرین روند درمانی و معالجه‌ وی قرار گرفتند.

نمایندگان رهبر انقلاب اسلامی همچنین با آرزوی سلامتی هرچه زودتر حضرت آیت‌الله نوری همدانی اظهار امیدواری کردند حوزه‌های علمیه به‌زودی بار دیگر از فضائل علمی این مرجع بزرگوار بهره‌مند شوند.

عیادت نمایندگان رهبر معظم انقلاب از آیت‌الله نوری همدانی


.......
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha