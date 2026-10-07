به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سالروز تولد ولادیمیر پوتین، رؤسای سازمان‌های دینی مسلمان روسیه با ارسال پیام‌های جداگانه، این مناسبت را به رئیس‌جمهور این کشور تبریک گفتند و برای وی سلامتی، موفقیت و یاری خداوند در خدمت به کشور آرزو کردند.

مفتی «البیر کرگانوف»، رئیس شورای روحانیون مسلمانان روسیه، در پیام خود ضمن دعا برای سلامتی و موفقیت پوتین، از تلاش‌های وی برای تقویت گفت‌وگوی دولت و نهادهای دینی و توسعه روابط سازنده میان جامعه مسلمانان روسیه و حاکمیت تقدیر کرد.

وی پوتین را «امید و تکیه‌گاه روسیه» خواند و گفت مسلمانان این کشور همواره از ابتکارات رئیس‌جمهور برای وحدت دولت، مقابله با گسترش اندیشه‌های افراطی و حفاظت از منافع شهروندان حمایت کرده و خواهند کرد.

کرگانوف همچنین نقش پوتین در آنچه «احیای معنوی اسلام در روسیه» خواند، مورد توجه قرار داد و اظهار داشت که با حمایت وی، جوامع مسلمان روسیه امکان آزادی در انجام مناسک دینی، توسعه آموزش‌های اسلامی و تربیت نسل جوان بر اساس ارزش‌های سنتی و خدمت به دیگران را یافته‌اند. وی تأکید کرد توجه رئیس‌جمهور به نیازهای مؤمنان و احترام به احساسات دینی میلیون‌ها شهروند، موجب قدردانی جامعه مسلمانان روسیه شده است.

«راویل گاینوتدین»، رئیس اداره دینی مسلمانان فدراسیون روسیه، نیز در پیام تبریک خود، روسیه تحت رهبری پوتین را یکی از مراکز جهانی جهان چندقطبی توصیف کرد و از سیاست‌های رئیس‌جمهور در زمینه حفظ خانواده، تقویت ارزش‌های سنتی معنوی و اخلاقی، امنیت و توسعه جامعه مدنی تقدیر کرد. وی همچنین پوتین را رهبر ملی و مدافع منافع دولتی روسیه توصیف کرد.

گاینوتدین با اشاره به روابط دولت و نهادهای دینی، از تلاش‌های پوتین برای بهبود مستمر این روابط قدردانی کرد. مفتی‌های روسیه در پایان پیام‌های خود برای رئیس‌جمهور این کشور سلامتی، برکت و یاری خداوند در تمامی اقدامات وی در خدمت به روسیه آرزو کردند.

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