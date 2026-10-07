به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک الحوثی در سخنرانی خود به مناسبت سومین سالگرد عملیات مبارک طوفان‌الاقصی تأکید کرد: در سالگرد این عملیات مبارک، نتایج آن را برای ارزیابی وضعیت امت و یادآوری مسئولیت بزرگ در قبال مسئله فلسطین و موضع‌گیری در برابر دشمن صهیونیستی بررسی می‌کنیم.

دبیرکل انصارالله یمن افزود: عملیات طوفان‌الاقصی بزرگ‌ترین حماسه در تاریخ جهاد ملت فلسطین از زمان اشغالگری و بزرگ‌ترین عملیات جهادی ملت فلسطین و عملیاتی موفقیت‌آمیز بوده است که کیان دشمن صهیونیستی را به شکلی بی‌سابقه به لرزه درآورد.

وی با اشاره به واکنش کشورهای غربی خاطرنشان کرد: آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای غربی برای نجات دشمن صهیونیستی پس از طوفان‌الاقصی به میدان آمدند.

وی افزود: حالت آشفتگی و اضطرابی که دشمن صهیونیستی را فراگرفت، غرب را بر آن داشت تا با توجه به میزان تأثیرگذاری طوفان‌الاقصی بر وضعیت دشمن، وارد عمل شود.

سید عبدالملک الحوثی تصریح کرد: عملیات طوفان‌الاقصی فرصتی را برای امت ما فراهم کرد و افق‌های جدیدی را در عرصه واقعیت و میدان گشود تا ثابت شود ملت فلسطین شایستگی انجام وظیفه اسلامی و انسانی خود را دارد.

وی تأکید کرد: عملیات طوفان‌الاقصی فرصتی بود تا امت اسلامی بر اساس وظیفه انسانی و اخلاقی و نیز به خاطر الزامات امنیت ملی خود، در کنار ملت فلسطین بایستد.

دبیرکل انصارالله همچنین یادآور شد که یمن به صورت رسمی و مردمی در کنار ملت فلسطین ایستاده است.

وی افزود: آمریکایی‌ها و کشورهای غربی در حالت آماده‌باش عمومی قرار گرفتند و بلافاصله انواع حمایت‌ها را به دشمن صهیونیستی ارائه کردند و برای ترمیم وضعیت متزلزل داخلی رژیم صهیونیستی به تکاپو افتادند.

دبیرکل انصارالله یمن در ادامه با اشاره به عملکرد کشورهای اسلامی تصریح کرد: «عملیات طوفان‌الاقصی فرصتی بود تا امت اسلامی بر اساس وظیفه انسانی و اخلاقی و نیز ملاحظات امنیت ملی، به یاری ملت فلسطین بشتابد. اما در واقعیت، وضعیت حاکم بر امت اسلامی، خوی استنکاف و خودداری از یاری و در برخی موارد همدستی و تبانی بود؛ از این رو حمایت‌ها تنها در چارچوب محدودی در محور جهاد و مقاومت، شامل مقاومت اسلامی لبنان، جمهوری اسلامی ایران، گروه‌های عراقی و جبهه پشتیبان یمن صورت گرفت.

وی افزود: آمریکایی‌ها در پشتیبانی از دشمن صهیونیستی به مرحله مشارکت کامل رسیدند، تمام مخازن تسلیحاتی خود را در منطقه گشودند و با اعلام وضعیت آماده‌باش عمومی، هرگونه حمایت نظامی و اطلاعاتی لازم را برای ترمیم وضعیت متزلزل داخلی رژیم صهیونیستی ارائه کردند.

جنایات هولناک در غزه

الحوثی در بخش دیگری از اظهارات خود به ابعاد هولناک جنایات رژیم صهیونیستی در غزه پرداخت و گفت: دشمن صهیونیستی با استفاده از بمب‌های آمریکایی، محلات مسکونی را به‌طور کامل ویران کرد و با استفاده از تک‌تیراندازها و بمباران‌های بی‌هدف، کودکان و زنان را به فجیع‌ترین شکل ممکن به شهادت رساند.

وی با اشاره به «جنگ گرسنگی» و ممانعت دشمن از رسیدن حتی شیر خشک به نوزادان فلسطینی، تصریح کرد: این رفتار وحشیانه که برخی از آن به صورت زنده منتشر می‌شد، جهان را در شوک فرو برد و مایه شرمساری است که مسلمانان نتوانستند واکنش مناسبی به این سطح از توحش نشان دهند.

دبیرکل انصارالله همچنین ایستادگی و ثبات شکفت‌انگیز ملت فلسطین در برابر ماشین کشتار رژیم صهیونیستی مجهز به مرگبارترین سلاح‌های غربی را مورد تقدیر قرار داد.

دبیرکل انصارالله یمن در بخشی دیگر از سخنرانی خود تصریح کرد: صف‌بندی‌هایی که در واقعیت امت اسلامی ما در جریان طوفان‌الاقصی شکل گرفت، در قبال مسئله‌ای که حقانیت آن آشکار و ثابت است، معیاری مهم برای شناخت مواضع بود.

سید عبدالملک الحوثی با انتقاد صریح از رویکرد عربستان سعودی در این باره افزود: در جریان طوفان‌الاقصی، ماهیت واقعی دولت‌هایی که تظاهر به نمایندگی تراز اول جهان اسلام می‌کنند، به‌ویژه رژیم سعودی، نمایان شد. این رژیم انگلیس بود که نظام سعودی را پایه‌گذاری کرد و نقش مشخص و شومی را برای آن در پیکره امت اسلامی تعریف کرد.

سید عبدالملک الحوثی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش حزب‌الله لبنان در تحولات اخیر را برجسته خواند و گفت: حزب‌الله با گشودن جبهه عملیات رزمی، عملاً وارد میدان نبرد شد و بهای سنگینی را در این مسیر پرداخت.

وی ضمن ادای احترام به شهدای برجسته این جنبش، به ویژه شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی‌الدین و دیگر فرماندهان و مجاهدان، تأکید کرد که حزب‌الله با تقدیم این چهره‌های والامقام، فداکاری‌های عظیمی را برای دفاع از آرمان‌های امت اسلامی به ثبت رساند.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی با تأکید بر اینکه عملیات «طوفان‌الاقصی» نقاب از چهره واقعی و خطرناک رژیم صهیونیستی برای جوامع بشری برداشته است، از پیوند میان این ماهیت جنایتکارانه با پرونده‌های فساد اخلاقی و اخاذی در سطح بین‌المللی، به‌ویژه در ارتباط با «جفری اپستین» مجرم صهیونیست، پرده برداشت.

وی تصریح کرد که درک حقیقت این جریان، با کنار هم قرار دادن جنایات غزه و پرونده‌های اپستین، برای افکار عمومی جهان حاصل شده است.

الحوثی «انزجار جهانی از صهیونیسم» را یکی از دستاوردهای راهبردی طوفان‌الاقصی دانست و تصریح کرد: امروز دنیا با نگاهی همراه با تنفر به صهیونیسم و در رأس آن کابینه نتانیاهو می‌نگرد.

دبیرکل انصارالله با اشاره به واکنش‌های دیپلماتیک در سطح بین‌المللی، خروج دسته‌جمعی هیأت‌های نمایندگی از صحن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو را یکی از نمودهای عینی این انزجار جهانی و طرد این رژیم در عرصه‌های بین‌المللی توصیف کرد.

نقش جمهوری اسلامی ایران

سید عبدالملک الحوثی در ادامه سخنرانی خود تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر یک نبرد بزرگ را برای رویارویی با دشمن اسرائیلی و آمریکایی هدایت می‌کند.»

وی افزود: «نقشی که جمهوری اسلامی ایران در قبال فلسطین و منطقه ایفا کرده و ثبات قدمش در مقابله با طغیان صهیونیسم، به نفع تمامی امت اسلامی است.»

دبیرکل انصارالله با اشاره به فداکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در این مسیر، تصریح کرد که این کشور هزینه‌های سنگینی را در راه مقابله با این طغیان پرداخت کرده است که در رأس آن‌ها «شهید سید علی خامنه‌ای» قرار دارد.

سید عبدالملک الحوثی در بخش دیگری از اظهارات خود، خروج نیروهای آمریکایی از عراق را یک تحول بنیادین دانست و آن را «درس بزرگی برای امت اسلامی و از ثمرات و دستاوردهای مقاومت در عراق» برشمرد.

وی تصریح کرد: «خروج آمریکا از عراق درسی بزرگ برای امت اسلامی است و اگر ایستادگی و پشتوانه جهادی ملت عراق نبود، چه عاملی می‌توانست آن‌ها را وادار به ترک این کشور کند؟» به گفته وی، موضع آزاد و شجاعانه جبهه مقاومت در عراق، ثمره‌ای جز عقب‌نشینی اشغالگران نداشت.

وی با تأکید بر استمرار مواضع یمن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفت: «ما از زمان آغاز عملیات طوفان‌الاقصی، بر اساس تکلیف دینی و اسلامی خود، با حداکثر توان و در تمامی سطوح ممکن، به یاری ملت فلسطین شتافته‌ایم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.»

دبیرکل انصارالله حضور میلیونی مردم یمن در تظاهرات هفتگی طی دو سال گذشته را «بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود: عملیات‌های نظامی در پشتیبانی از غزه تا آخرین لحظات پیش از اعلام آتش‌بس ادامه داشت و تمام مواضع یمن در بالاترین سطح ممکن برای یاری ملت فلسطین اتخاذ شد.

وی همچنین با تأکید بر پیوند عاطفی و انسانی مردم یمن با مردم فلسطین، آنان را مصداق توصیف نبوی «ألین قلوباً» (نرم‌خوترین قلب‌ها) دانست که با تمام وجود در کنار برادران مظلوم خود ایستاده‌اند.

سید عبدالملک الحوثی در این سخنرانی تصریح کرد: ما در سالگرد طوفان‌الاقصی، یاد و خاطره شهید محمد عبدالملک الغماری را گرامی می‌داریم که جهاد بزرگی را در مسیر پشتیبانی از مردم فلسطین به انجام رساند.

وی افزود: شهید الغماری به همراه دیگر مجاهدان در نیروهای مسلح، تمام توان و تلاش خود را برای یاری رساندن به مردم فلسطین به کار بستند.

دبیرکل انصارالله خاطرنشان کرد: یمن با تقدیم شهدا از میان مسئولان دولتی و آحاد ملت خود، ثابت کرد که در اتخاذ این موضع حق و دفاع از آرمان فلسطین، صادق است.

سید عبدالملک الحوثی همچنین با اشاره به ماهیت تجاوز خارجی علیه یمن گفت: تمامی محموله‌های تسلیحاتی و هواپیماهایی که ۲۵۰ هزار بار یمن را بمباران کردند، ساخت آمریکا هستند و هدایت و عملیاتی‌سازی آن‌ها نیز مستقیماً به دست آمریکایی‌ها بوده است.

وی با اشاره به رویکرد راهبردی یمن در مقابله با این تجاوز، افزود: هنگامی که ملت ما تصمیم گرفت در برابر این وضعیت و محاصره، با استفاده از ابزارهای بازدارنده مقابله به مثل کند، جمهوری اسلامی ایران اولین طرفی بود که به این ضرورت پاسخ داد.

دبیرکل انصارالله یمن تصریح کرد: طرف ایرانی برای شکستن محاصره یمن، یک پرواز ویژه ترتیب داد که طی آن ضمن انتقال یک هیأت رسمی، شماری از بیماران یمنی را نیز برای مداوا منتقل کرد که این اقدام نماد حمایت عملی تهران از مردم یمن است.

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