افشای سند تاریخی؛ حاکم بحرین تبعیت از ایران را پذیرفته بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این اسناد که نسخه‌هایی از آنها به بریتانیایی‌ها نیز رسیده و در مکاتبات آنها حفظ شده است، بار دیگر پرونده‌ای قدیمی و بحث‌برانگیز را در کانون توجه قرار داده است. این بار موضوع شایعه رشوه یا تلاش برای جلب یک شخصیت سیاسی نیست، بلکه نامه‌هایی است که حاکم بحرین به دولت قاجار ارسال کرده و در آنها تبعیت بحرین از ایران را به رسمیت شناخته است.

در این نامه که متن عربی آن در آرشیو ایرانی نگهداری می‌شود و به دو زبان ترجمه شده است، محمد بن خلیفه تعهد مالی خود به ایران را با عبارتی صریح بیان می‌کند: «فأنا متعهد لها فی کل سنة نوصل مبلغًا قدره خمسة آلاف تومان نقدًا إلی الخزانة العامرة(من در هر سال متعهد هستم مبلغی به ارزش پنج هزار تومان نقد به خزانه آبادان (خزانه دولتی) برسانم)

بر اساس این سند، ما با یک تعهد مکتوب، مبلغ مشخص و پرداخت سالانه یا جزیه به خزانه دولت قاجار روبه‌رو هستیم.

لحن نامه نیز قابل توجه است. محمد بن خلیفه در این نامه، شاه را با مجموعه‌ای از القاب تعظیم و تکریم خطاب می‌کند و ایران را مکرراً «الدولة العلیة» می‌نامد. هرچند برخی از این القاب به سنت مکاتبات سیاسی قرن نوزدهم تعلق دارد، اما همراهی آنها با تعهد مالی و اشاره به سیادت و پرچم، تفکیک مدح از ماهیت رابطه‌ای که حاکم در پی آن بود را دشوار می‌کند.

در برابر این اسناد، روایتی بعدی شکل گرفته که رفتار محمد بن خلیفه را نوعی مانور سیاسی تفسیر می‌کند. بر اساس این روایت، او نه تابع ایران بود و نه تابع عثمانی، بلکه با قدرت‌های پیرامون بازی می‌کرد تا حکومت خود را حفظ کند. به عنوان شاهد، به تغییر پرچم‌ها اشاره می‌شود: پرچم ایران را زمانی که به ایران نیاز داشت برمی‌افراشت، سپس آن را پایین می‌آورد و پرچم عثمانی را برمی‌افراشت و در نهایت به رابطه با بریتانیا روی می‌آورد.

با این حال، نامه مکتوب، استفاده از این مانور برای کمرنگ کردن دلالت آنچه رخ داده را تضعیف می‌کند. این که محمد بن خلیفه میان ایران، عثمانی و بریتانیا مانور می‌داد، می‌تواند دلیل رفتار او را توضیح دهد، اما واقعیت امتیازی که به ایران داد و اقرار به تبعیت رعایای بحرین از ایران و آمادگی برای پرداخت جزیه را تغییر نمی‌دهد.

این اسناد تاریخی، موضع رسمی امروز بحرین را با چالشی جدی روبه‌رو می‌کند. ملک و وزیر کشور بحرین امروز، ارتباط سیاسی با ایران را مسئله‌ای مربوط به وفاداری و تبعیت می‌دانند.

وزیر کشور بحرین در سخنانی در ماه مه ۲۰۲۶ گفته است که «ولایت فقیه» به معنای «ولاء و اطاعت از ولی فقیه در ایران» است و تعلق سیاسی پیروان آن دیگر به دولت محل زندگی‌شان مرتبط نیست. اما سند تاریخی نشان می‌دهد که حاکمی از خاندان آل خلیفه نه تنها ایران را تأیید کرده، بلکه تبعیت بحرین و رعایایش از ایران را کتباً پذیرفته و متعهد به پرداخت سالانه به خزانه ایران شده است.

این تناقض در سال‌های اخیر نیز نمود داشته است. در ماه مه ۲۰۲۴، ملک حمد بن عیسی آل خلیفه در دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو، از روسیه خواست در بهبود روابط با ایران کمک کند و گفت: «حمایت روسیه از این مسیر از سوی مردم بحرین و شخص من مورد استقبال است» و «هیچ دلیلی برای تأخیر در ازسرگیری روابط دیپلماتیک با تهران وجود ندارد.»

پس از آن، یک مقام ایرانی اعلام کرد که بحرین از طریق روسیه تمایل خود را برای احیای روابط منتقل کرده است. مقایسه این دو موضع، نه بر اساس یکسانی شرایط، بلکه بر پایه تناقض در خطاب شکل می‌گیرد: رابطه‌ای که در داخل به عنوان مایه اتهام علیه مخالفان مطرح می‌شود، همان رابطه را رأس حکومت در زمان نیاز، از طریق واسطه بین‌المللی برای بازگشایی آن پیگیری می‌کند.

در پایان، این اسناد پرسشی جدی را مطرح می‌کنند: حاکم بحرین برای حفظ حکومت خود، حاضر به چه امتیازاتی بود؟ پیش‌تر ممکن بود کسی از این اسناد بی‌خبر باشد، اما پس از انتشار آنها، ناآگاهی از تاریخ دیگر عذری پذیرفتنی نیست.

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