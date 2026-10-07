به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین مسجد ساخته‌شده با هدف اختصاصی در منطقه کامبریا انگلیس قرار است پس از سال‌ها تلاش و جمع‌آوری کمک‌های مردمی، در ماه آینده، نوامبر، درهای خود را به روی مسلمانان باز کند. اعضای دو باشگاه دوچرخه‌سواری «Slow Spokes» و «Spokes Sisters» از شهر پرستون طی پنج سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار پوند برای ساخت «مرکز اسلامی ساوت لیکس» در دالتون-این-فِرنس جمع‌آوری کرده‌اند و در آخرین مرحله تأمین مالی نیز بیش از ۷۹ هزار پوند کمک جمع‌آوری کردند.

دوچرخه‌سواری ۲۲۶ کیلومتری برای تکمیل مسجد

در این حرکت، ۶۷ دوچرخه‌سوار مسیر رفت‌وبرگشت بیش از ۲۲۶ کیلومتری را طی کردند. منابع مالی جدید برای تکمیل فضای داخلی مسجد و پرداخت بخشی از بدهی‌های کوتاه‌مدت بدون بهره‌ای که در جریان ساخت بنا ایجاد شده بود، اختصاص خواهد یافت.

مسجدی برای جامعه کوچک مسلمانان جنوب کامبریا

مرکز اسلامی ساوت لیکس قرار است به نیازهای جامعه کوچک مسلمانان جنوب کامبریا، که بخش قابل توجهی از آن را کارکنان محلی سازمان خدمات سلامت ملی انگلیس (NHS) تشکیل می‌دهند، پاسخ دهد. مسلمانان این منطقه تاکنون برای برگزاری نماز از سالن‌های اجتماعی و اتاق‌های کنفرانس استفاده می‌کردند. سعید عمر، از اعضای باشگاه «Slow Spokes»، با اشاره به نبود مسجد در این منطقه گفت این مرکز قرار است مسجدی وحدت‌بخش باشد که مسلمانان با پیشینه‌ها و مذاهب مختلف، از جمله شیعه و سنی، بتوانند در آن حضور یافته و نماز بگزارند.

حمایت محلی در برابر اعتراض‌های گروه‌های راست افراطی

ساخت این مسجد در سال‌های گذشته با اعتراض برخی فعالان راست افراطی محلی و ملی از جمله نیک تنکونی، رهبر حزب یوکیپ، مواجه شده است. با این حال، رئیس مرکز اسلامی ساوت لیکس تأکید کرد حمایت گسترده مردم منطقه از این پروژه نشان داده است که پشتیبانی واقعی از مسجد بسیار بیشتر از آن چیزی است که در فضای مجازی به نظر می‌رسد. به گفته وی، بسیاری از اهداکنندگان از شمال‌غرب انگلیس هستند و بخشی دیگر از نقاط مختلف این کشور کمک کرده‌اند.

باشگاه «Slow Spokes» که ۱۰ سال پیش با هدف ترویج فعالیت‌های ورزشی تأسیس شد، نخستین بار در سال ۲۰۲۱ با طی همین مسیر ۱۰۰ هزار پوند برای ساخت مسجد جمع‌آوری کرد. عمر با یادآوری آن زمان گفت که در محل احداث مسجد تنها یک زمین خالی وجود داشت. این باشگاه که از سال ۲۰۱۹ فعالیت‌های خیریه خود را آغاز کرده، به گفته عمر تاکنون بیش از ۲ میلیون پوند برای امور خیریه مختلف از جمله بیمارستان‌ها و مؤسسه «ساماریتنز» جمع‌آوری کرده است.

با تأمین منابع مالی لازم برای افتتاح، مرکز اسلامی ساوت لیکس اکنون خود را برای آغاز فعالیت در ماه نوامبر آماده می‌کند؛ با این حال، جمع‌آوری کمک‌های مالی همچنان ادامه دارد تا هزینه‌های جاری مسجد نیز تأمین شود. رئیس مرکز اسلامی این حمایت گسترده را نشانه‌ای از همراهی جامعه محلی با این مرکز دانسته است.

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