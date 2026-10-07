به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرحمان قانت روز سه‌شنبه، ۱۴ مهر، در کابل با حمید قنبری و علیرضا بیکدلی، سفیر ایران در افغانستان، دیدار کرد. دو طرف در این نشست درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اتصال زیرساخت‌های حمل‌ونقل دو کشور گفت‌وگو کردند.

معاون وزارت معادن طالبان گفت افغانستان دارای ذخایر گسترده معدنی، نفت و گاز است و مدعی شد زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی و خارجی فراهم شده است. او به‌طور مشخص از سرمایه‌گذاران ایرانی خواست از فرصت‌های موجود در این بخش‌ها استفاده کنند.

تأکید بر اجرای توافق‌های قبلی با ایران

قانت همچنین خواستار اجرای توافق‌هایی شد که در جریان سفر عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، به ایران میان دو طرف امضا شده بود.

او تأکید کرد عملی‌شدن این توافق‌ها می‌تواند همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان را گسترش دهد و مانع از آن شود که پروژه‌های مورد توافق بار دیگر با تأخیر مواجه شوند.

در مقابل، حمید قنبری افغانستان را «همسایه خوب» ایران توصیف کرد و گفت تهران برای گسترش همکاری در حوزه‌های اقتصادی، استخراج معادن و دیگر بخش‌ها آمادگی دارد.

راه‌آهن هرات–مزارشریف؛ پای ثابت مذاکرات تهران و کابل

راه‌آهن هرات–مزارشریف نیز بار دیگر در این دیدار مطرح شد؛ پروژه‌ای که در هفته‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی مذاکرات اقتصادی ایران و طالبان تبدیل شده است.

اهمیت این مسیر برای تهران در آن است که با اتصال هرات به مزارشریف، خط آهن خواف–هرات می‌تواند به شبکه ریلی شمال افغانستان متصل شود و مسیر تازه‌ای برای دسترسی ایران به آسیای مرکزی ایجاد کند.

وزارت معادن طالبان پیش‌تر نیز از اتصال ریلی ایران از مسیر هرات به اندخوی، شبرغان و مزارشریف و سپس مسیرهای منتهی به کشورهای آسیای مرکزی به‌عنوان یک پروژه مهم منطقه‌ای یاد کرده بود.

در هفته‌های اخیر گفت‌وگوهای اقتصادی تهران و کابل از تجارت و ترانزیت فراتر رفته و به راه‌آهن، استخراج معادن، نفت و گاز و تولید انرژی رسیده است؛ حوزه‌هایی که اکنون طالبان آشکارا برای جذب سرمایه و همکاری فنی ایران روی آنها حساب باز کرده است.

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