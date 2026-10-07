به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اوا هرنچیرووا، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه اعلام کرد که بروکسل تحولات مربوط به مرگ یک کارمند مرکز تحقیقات طاعون در منطقه ایرکوتسک سیبری را از نزدیک دنبال می‌کند و برای ارزیابی وضعیت، دسترسی به یافته‌های معتبر اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی را ضروری می‌داند.

وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا از روسیه انتظار دارد اطلاعات مربوط به این پرونده را به‌صورت به‌موقع و شفاف در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهد، افزود: بروکسل در این زمینه با کارشناسان مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها و سازمان جهانی بهداشت در تماس است.

بر اساس گزارش‌ها، داریا شیپیلووا، تکنسین ۲۸ ساله مؤسسه تحقیقات ضدطاعون ایرکوتسک، دوم اکتبر بر اثر نوعی ذات‌الریه با منشأ نامشخص جان باخت.

مرگ وی و گزارش‌هایی درباره احتمال ارتباط این حادثه با فعالیت‌های آزمایشگاهی، نگرانی‌هایی را درباره احتمال ابتلا به طاعون ریوی ایجاد کرد. مقام‌های روسیه تاکنون چنین ارتباطی را تأیید نکرده‌اند.

در پی این حادثه، حدود ۲۰۰ نفر که با این کارمند در تماس بودند تحت مراقبت پزشکی قرار گرفتند و محدودیت‌هایی در برخی مراکز درمانی منطقه اعمال شد.

انتشار گزارش‌های متفاوت درباره علت مرگ و اقدامات بهداشتی انجام‌شده، توجه سازمان جهانی بهداشت و شماری از دولت‌ها را به این پرونده جلب کرده است.

روسیه: هیچ مورد طاعون شناسایی نشده است

با این حال، سازمان فدرال نظارت بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و رفاه انسانی روسیه اعلام کرده است که آزمایش‌های گسترده بر روی افراد مرتبط با این پرونده، نشانه‌ای از عوامل بیماری‌زای خطرناک نشان نداده و در شرایط فعلی خطر همه‌گیری وجود ندارد.

به گفته این نهاد، نزدیک به پنج هزار آزمایش انجام شده و هیچ مورد طاعون در میان افرادی که با فرد جان‌باخته در تماس بودند، شناسایی نشده است.

کرملین نیز برخی گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال موارد جدید ابتلا را رد کرده و از رسانه‌ها خواسته است برای انتشار اطلاعات درباره این پرونده به منابع رسمی بهداشتی استناد کنند.

سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرد که تاکنون هیچ نشانه‌ای از عفونت‌های جدید در «مؤسسه تحقیقات ضدطاعون ایرکوتسک» در سیبری روسیه مشاهده نشده است.

این سازمان سطح خطر برای سلامت عمومی در کل روسیه را پایین و برای اروپا بسیار پایین ارزیابی کرده است.

مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها اعلام کرده است که تاکنون گزارشی از موارد ثانویه یا شواهدی از انتقال پایدار انسان به انسان دریافت نشده است.

این نهاد تأکید کرده که طاعون ریوی بیماری جدی عفونی است، اما با تشخیص سریع و استفاده از آنتی‌بیوتیک قابل درمان است.

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