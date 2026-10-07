عربستان در نبرد با انصارالله وارد باتلاق گذشته شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چند هفته پیش از آن که انصارالله یمن دست به پیشروی‌های اخیر در سواحل دریای سرخ بزند و دشمنانش را به عقب‌نشینی وادار کند، سپهبد طارق صالح، یک فرمانده دولت مستعفی یمن که مورد حمایت عربستان است، درخواست کمک کرد. برای او روشن بود که انصارالله قصد دارد به تنگه باب‌المندب، یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان، برسد.

به گفته سه مقام یمنی، او تلاش کرد متحدان قدرتمند خود در عربستان و آمریکا را هشدار دهد. حدود ۱۰ درصد از تجارت جهانی از مسیر تنگه باب‌المندب انجام می‌شود. در میانه جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، منافع واشنگتن و ریاض در جلوگیری از کنترل انصارالله بر باب‌المندب بود. با این حال، حدود یک ماه پیش، زمانی که این گروه سرانجام موفق به این کار شد، کسی نتوانست یا نخواست مانع آنها شود.

نیویورک تایمز نوشت: پیروزی خیره‌کننده این شبه‌نظامیان در به دست گرفتن کنترل باب‌المندب که در یک شب هرج‌ومرج و وحشت رقم خورد، به زنجیره‌ای از اتفاقات منجر شد که یمن را وارد جنگی با پیامدهای جهانی کرد. درگیری اخیر میان انصارالله و عربستان پس از آن رخ داد که این گروه در پاسخ به محاصره عربستان، تردد از دریای سرخ را به روی کشتی‌های سعودی بست که شریان حیاتی صادرات نفت این کشور است. سپس عربستان برای شکستن این محاصره، حملات تجاوزکارانه‌ای علیه یمن انجام داد و آتش درگیری‌های جدید پس از چند سال شعله‌ور شد.

طبق گزارش‌های رسانه‌ای، عربستان از آمریکا درخواست کرده بود وارد کارزار حملات هوایی علیه یمن شود؛ اما دولت دونالد ترامپ با پرهیز از گشودن جبهه‌ای جدید در دریای سرخ، از آن خودداری کرد و تنها به پشتیبانی اطلاعاتی از عملیات عربستان بسنده کرده است.

کارزار حملات عربستان برای کمک به دولت مستعفی یمن جهت بازپس‌گیری قلمرو از دست رفته، طی روزهای اخیر ادامه داشته و نیروهای متحد دولت ادعا کرده‌اند پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند؛ اما مشخص نیست این پیشروی دوام بیاورد و اگر دوام بیاورد، در کجا متوقف خواهد شد.

تکرار باتلاق خونین یک دهه پیش

دولت سعودی متعهد شده است به دولت یمن کمک کند انصارالله را از بین ببرد؛ اما آخرین باری که این بار را به دوش گرفت، یک دهه پیش بود که به باتلاقی خونین برای عربستان و نیروهای ائتلافی آن تبدیل شد.

رسانه آمریکایی نوشت: درگیری‌های تازه با انصارالله درس‌های تلخی برای مرحله بعدی درگیری به همراه دارد و پیروزی آن‌ها در ۱۰ سپتامبر در باب‌المندب نشان داد که چگونه یک نیروی شبه‌نظامی به نیرویی سهمگین با فناوری پیشرفته تبدیل شده است. این همچنین شکستی بزرگ برای دولت یمن و حامیان سعودی آن بود و نشان داد که آن‌ها نتوانستند به صورت منسجم بجنگند و درگیر کشمکش‌های داخلی بودند.

این روزنامه با اشاره به گفت‌وگوهایی که با سربازان، افسران ارتش یمن و مقام‌های دولت مستعفی درباره پیشروی سریع انصارالله در خط ساحلی دریای سرخ داشته، نوشته است که روایت‌های آن‌ها روشن می‌کند پیروزی انصارالله در ماه گذشته به‌رغم غافلگیرکننده بودن، قابل پیش‌بینی بود.

نیویورک تایمز با اشاره به درخواست فرمانده یمنی از آمریکا و عربستان برای پشتیبانی از عملیات نیروهای وابسته به دولت در برابر انصارالله نوشت: این که آیا هر کارزار نظامی خارجی می‌توانست مانع پیشروی این شبه‌نظامیان شود، همچنان پرسشی بی‌پاسخ است.

محمد البخیتی، یک مقام سیاسی انصارالله، پیروزی این گروه را نتیجه پیشرفتی دانست که طی سال‌ها جنگ در توسعه توانمندی‌های نظامی خود به دست آورده‌اند.

به گفته او، انصارالله «برای آزادسازی یمن از اشغال» می‌جنگد و دشمنان آن‌ها «مزدوران سعودی» هستند. با این حال، دو سرباز یمنی به نیویورک تایمز گفتند که در نهایت، رهبران بی‌کفایت خود را مسئول شکست می‌دانند.

در همین راستا، تحلیلگران می‌گویند پس از آتش‌بس میان انصارالله و ائتلاف به رهبری عربستان در سال ۲۰۲۲، این گروه از این وقفه برای قوی‌تر و خودکفاتر شدن استفاده کرد و زرادخانه خود را گسترش داد؛ اگرچه دولت یمن این کار را نکرد.

دولت یمن طی جنگ به‌طور فزاینده‌ای چندپاره و ضعیف شده بود و به حامیان سعودی و اماراتی خود وابسته بود که اغلب با یکدیگر اختلاف داشتند.

گرگوری جانسون، پژوهشگر مؤسسه کشورهای عرب خلیج فارس در واشنگتن، گفت: «دولت یمن در این مرحله اساساً یک داستان خیالی است. آن‌ها وقت بیشتری را صرف جنگیدن با یکدیگر می‌کنند تا با انصارالله.»

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