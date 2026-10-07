سنوار و تغییر معادله افکار عمومی جهانی علیه اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داده‌های جمع‌آوری‌شده بین فوریه تا مه ۲۰۲۶ در ۳۶ کشور حاکی از آن است که میانگین ۶۷ درصد از بزرگسالان دیدگاهی نامطلوب نسبت به رژیم صهیونیستی دارند. این نظرسنجی که پس از آغاز عملیات نظامی متجاوزانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران در تاریخ ۲۸ فوریه انجام شده، بازتاب‌دهنده شکاف عمیق میان افکار عمومی جهان و سیاست‌های تل‌آویو است.

در سومین سالگرد عملیات فلسطینی طوفان‌الاقصی، به نظر می‌رسد که طراح این حملات، یحیی السنوار، رئیس شهید دفتر سیاسی جنبش حماس، دست‌کم در پیشبرد برخی از اهداف خود برای تغییر نگرش عمومی نسبت به رژیم صهیونیستی موفق بوده است. با بررسی روندها و مسیرهای بلندمدتی که در پی حمله ۷ اکتبر شکل گرفتند، می‌توان استدلال کرد که برخی از تحولات حاصله با اهداف السنوار همسو بوده‌اند.

طبق این گزارش، دیدگاه‌ها در کشورهای با اکثریت مسلمان شامل بنگلادش، اندونزی، مالزی، پاکستان و ترکیه، به‌ویژه منفی است. همچنین در اروپا، از جمله ایتالیا، هلند و اسپانیا، حدود نیمی از بزرگسالان یا بیشتر، نگاهی بسیار نامطلوب به اسرائیل دارند.

داده‌های تفکیکی نشان می‌دهد که این نارضایتی در میان جوانان و طیف‌های سیاسی چپ‌گرا پررنگ‌تر است؛ به‌گونه‌ای که در ایالات متحده، ۸۳ درصد از لیبرال‌ها دیدگاه نامطلوبی نسبت به این رژیم دارند.

جایگاه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، نیز به شدت آسیب دیده است؛ به‌طوری که در ۱۳ کشور از ۲۴ کشوری که داده‌ها در دسترس است، اعتماد عمومی به او نسبت به سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. در حالی که اقداماتی نظیر صدور حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین، توسط دیوان کیفری بین‌المللی بر فشارهای سیاسی افزوده، او اکنون در بسیاری از جوامع غربی به چهره‌ای منفور تبدیل شده است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که جنگ علیه غزه نه‌تنها به اهداف نظامی تل‌آویو آسیب زده، بلکه پیوندهای دیپلماتیک را سست کرده و محور مقاومت را درگیر تغییری ماهوی کرده است. با این حال، علی‌رغم ادعای تضعیف این محور، تغییرات ژئوپلیتیک و کاهش حمایت‌های بین‌المللی از رژیم صهیونیستی، واقعیت کنونی را پیچیده‌تر کرده است.

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