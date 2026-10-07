پادکست طرز | دورترین...

یازده سال از بعثت پیامبر میگذرد. از قبیله خزرجیشش تن راهی مکه شدهاند تا حج بگذارند. اهل یثرب مسلمان نیستند اما حج سنتی است ابراهیمی... . اهل و اوث و خزرج ماههاست که درگیر جنگاند. برد بعاث. اکنون عجز و نیازمندی ایشان به کسی که چارهای سازد، مستاصلشان ساخته. پیامبر را نزدیکاناش در مکه وانهادهاند و او هماکنون عزم هجرت دارد. مبارک است این تلاقی اما چهگونه پیوندی خواهد بود میان ستمکشان و ستمدیدگان...
۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۷
کد مطلب: 1875070
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهل و هفتم: دورترین.
نظر شما