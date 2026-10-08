پادکست طرز | اشک و لبخند...

دشنامش دادم. توی صورتش ایستادم و پدرش را به ناسزا گرفتم. هرچه شنیده بودم توی مغزم جولان می داد و بدل به واژگانی میشد که لایق چنین شخصی است. هیچ کلمهی زشتی را از قلم نیانداختم.
او سکوت کرد. من سزای فرزندی چنین کسی را به او نشان دادم. گفتم و گفتم تا زبانم بند آمد. من آدم بدبختی ام؟
۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۷
کد مطلب: 1875071
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهل و هشتم: اشک و لبخند.
دشنامش دادم. توی صورتش ایستادم و پدرش را به ناسزا گرفتم. هرچه شنیده بودم توی مغزم جولان می داد و بدل به واژگانی میشد که لایق چنین شخصی است. هیچ کلمهی زشتی را از قلم نیانداختم.
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