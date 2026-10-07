ترکیه حمایت دفاعی و فنی از عربستان را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترکیه در چارچوب اجرای تعهدات خود بر اساس توافق مکه، ارائه حمایت‌های دفاعی و فنی به عربستان را با هدف کمک به این کشور برای مقابله با نیروهای مسلح یمن، آغاز کرده است.

دو مقام به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که این حمایت‌ها در حال حاضر شامل تجهیزات نظامی، تبادل اطلاعات و سامانه‌های تسلیحاتی می‌شود.

حمایت ترکیه فعلاً در چارچوبی دوجانبه

یک مقام ترکیه‌ای که خواست نامش فاش نشود، گفت که حمایت مورد انتظار آنکارا در شرایط فعلی به تجهیزات نظامی، تبادل اطلاعات و سامانه‌های تسلیحاتی محدود می‌شود و تاکنون شکل دیگری از استقرار نیرو در چارچوب این ائتلاف، انجام نشده است.

مقام‌های آگاه همچنین گفتند که حمایت ترکیه از عربستان از جمله در زمینه سامانه‌های پدافند هوایی، فعلاً عمدتاً در قالب همکاری دوجانبه انجام خواهد شد. زیرا پارلمان ترکیه هنوز به‌طور رسمی توافق مکه برای دفاع مشترک را تصویب نکرده است.

به گفته این مقام‌ها، حجم و ماهیت حمایت‌های ترکیه پس از تصویب رسمی توافق افزایش خواهد یافت.

پشتیبانی دفاعی، لجستیکی و اطلاعاتی

یک مقام آمریکایی مطلع نیز گفت ترکیه تاکنون تصمیم گرفته است قابلیت‌هایی را که عمدتاً ماهیت دفاعی دارند در اختیار عربستان قرار دهد.

به گفته او، این حمایت‌ها شامل پشتیبانی در برنامه‌ریزی راهبردی، کمک‌های لجستیکی و همچنین همکاری در حوزه پهپادهاست.

این مقام آمریکایی افزود که کمک‌های ترکیه شامل اپراتورهای پهپاد، تقویت تدابیر دفاعی و همچنین اطلاعات، مراقبت و شناسایی خواهد بود.

فیدان: درباره نوع حمایت از عربستان گفت‌وگو کردیم

«هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه پس از نشست فوق‌العاده اعضای «توافق مکه» در شهر ریاض در گفت‌وگو با رسانه‌های دولتی این کشور اعلام کرد که دو طرف درباره نوع حمایتی که می‌توان برای کمک به تقویت توان دفاعی عربستان ارائه کرد، گفت‌وگو کرده‌اند.

همزمان، «عمر چلیک» سخنگوی حزب عدالت و توسعه به رهبری «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرد که انتظار می‌رود توافق مکه طی چند روز آینده برای تصویب به پارلمان ترکیه ارائه شود.

چلیک افزود که پس از تصویب توافق، گام‌های بعدی و نحوه اجرای تعهدات روشن‌تر خواهد شد.

ترکیه و پاکستان تجهیزات نظامی در اختیار عربستان قرار داده‌اند

مقام‌های پاکستانی و منابع منطقه‌ای نیز اعلام کرده‌اند که ترکیه و پاکستان تجهیزاتی نظامی در اختیار عربستان قرار داده‌اند که این کشور از آنها در یمن استفاده می‌کند.

ترکیه، پاکستان و عربستان در ماه آگوست، توافق مکه برای دفاع مشترک را امضا کردند. بر اساس این توافق، هرگونه حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا، حمله به همه اعضای توافق تلقی می‌شود.

سه کشور در حال تعیین چارچوب‌های ائتلاف جدید هستند و در واکنش به حملات نیروهای مسلح یمن، مجموعه‌ای از نشست‌های سیاسی و نظامی را برگزار کرده‌اند.

تعهد به استقرار سریع نیروها در عربستان

سه کشور روز دوشنبه اعلام کردند که بر سر اقدام فوری برای اجرای تعهدات خود در زمینه دفاع مشترک و تضمین استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی در عربستان به توافق رسیده‌اند.

ترکیه که دومین ارتش بزرگ در پیمان ناتو را در اختیار دارد و از صنایع دفاعی قدرتمندی برخوردار است، پیش‌تر آمادگی خود را برای کمک به تأمین نیازهای نظامی و فنی عربستان اعلام کرده بود.

آنکارا همچنین با پیوستن به ائتلافی به رهبری عربستان برای تضمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ موافقت کرده است.

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