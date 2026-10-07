به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌های صهیونیستی و آمریکایی فاش کرده‌اند که رژیم صهیونیستی در جریان تلاش برای حمله‌ای که ۳۰ سپتامبر گذشته رخ داد، برای سرنگونی یک هواپیمای متعلق به شرکت «فلای‌دبی» آماده شده بود. حادثه‌ای که پس از آن رخ داد که کمک‌خلبان عمانی پرواز دبی به تل‌آویو به خلبان حمله کرد و تلاش کرد کنترل هواپیما را در دست بگیرد.

بر اساس گزارش منابع صهیونیستی که روزنامه «تایمز اسرائیل» آنها را نقل کرده است، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در واکنش به این حادثه واقعاً به پرواز درآمدند، اما پس از آنکه هواپیما به سمت عربستان سعودی تغییر مسیر داد تا فرود اضطراری داشته باشد، از آنها خواسته شد بازگردند. در همان زمان، ریاض نیز جنگنده‌های خود را به پرواز درآورده بود.

پروتکل رژیم صهیونیستی برای مقابله با احتمال هواپیماربایی

منابع صهیونیستی گفتند بر اساس پروتکلی که سال‌ها پیش برای مقابله با احتمال وقوع حادثه‌ای مشابه حملات ۱۱ سپتامبر تدوین شده است، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی پس از آنکه ارتفاع هواپیما حدود ۱۴ هزار پا کاهش یافت، تلاش کرد با کابین خلبان تماس برقرار کند؛ اما پاسخی دریافت نکرد.

در پی این وضعیت، کمیته‌ای که از پیش برای رسیدگی به چنین مواردی تشکیل شده بود، به‌سرعت فعال شد و یک مرکز فرماندهی نیز تشکیل شد. همزمان، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به پرواز درآمدند و این رژیم، حریم هوایی خود را بست.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اختیار صدور فرمان شلیک را داشت

بر اساس این گزارش‌ها، تنها نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اختیار صدور دستور سرنگونی هواپیما را در صورت تأیید ربوده شدن آن داشت. به‌ویژه اگر هواپیما همچنان به تماس‌ها پاسخ نمی‌داد یا به سمت هدفی در داخل اراضی اشغالی، حرکت می‌کرد.

منابع مذکور می‌گویند در چنین شرایطی، جلوگیری از برخورد هواپیما با فرودگاه بن‌گوریون یا یکی از اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی به‌عنوان گزینه‌ای با خطر کمتر در نظر گرفته می‌شد.

درگیری کمک‌خلبان با خلبان هندی

در جریان این حادثه، «حمام الهمامی»، کمک‌خلبان عمانی به «سمیت ماتچار»، خلبان هندی هواپیما، حمله کرد. خلبان توانست در برابر او مقاومت کرده و در کابین خلبان را باز کند.

پس از آن، شماری از مسافران توانستند کمک‌خلبان را مهار و دست‌بسته کنند. در ادامه نیز دو خلبان که خارج از شیفت کاری خود بودند، کنترل هواپیما را بر عهده گرفتند و هواپیما به‌صورت اضطراری در شهر تبوک عربستان فرود آمد.

تحقیقات اماراتی: کمک‌خلبان از مدت‌ها قبل برای حمله برنامه‌ریزی کرده بود

بر اساس تحقیقات اماراتی که رویترز آنها را نقل کرده است، الهمامی اعتراف کرده بود که از مدتی قبل قصد داشته با سرنگونی هواپیمایی حامل صهیونیست‌ها دست به حمله بزند.

او در جریان تحقیقات گفته است پیش‌تر نیز در یک پرواز به مقصد تل‌آویو به اجرای این نقشه فکر کرده، اما در نهایت از انجام آن منصرف شده بود.

با این حال، تحقیقات همچنان در حال بررسی انگیزه‌های او و این موضوع است که آیا به‌تنهایی اقدام کرده یا افراد دیگری نیز در این ماجرا نقش داشته‌اند.

مسافران برای لحظاتی احتمال کشتن مهاجم را مطرح کردند

یکی از مسافرانی که در مهار کمک‌خلبان مشارکت داشت، گفت مسافران برای لحظاتی درباره احتمال کشتن او گفت‌وگو کرده بودند. زیرا نگران بودند که وی همچنان چاقویی در اختیار داشته باشد.

این مسافر، توضیح داد که در بستن دست‌های کمک‌خلبان مشارکت داشته و پس از آن متوجه شده است که او هیچ سلاحی در اختیار نداشته است.

در جریان حمله، خلبان هواپیما زخمی شد، اما جان سالم به در برد. این هواپیما بیش از ۱۷۰ مسافر و عضو خدمه داشت که بیشتر آنها صهیونیست بودند.

حضور مأموران شاباک در تحقیقات امارات

در تحول دیگری، «تایمز اسرائیل» گزارش داد که محققانی از سازمان امنیت عمومی رژیم صهیونیستی موسوم به «شاباک» برای مشارکت در بازجویی از الهمامی به امارات سفر کرده‌اند.

اعضای خدمه نیز به درخواست رژیم صهیونیستی در امارات مورد بازجویی قرار گرفتند. زیرا برخی مسافران درباره رفتار آنها در جریان حادثه ابراز تردید کرده بودند.

با این حال، محققان اماراتی در نهایت به این نتیجه رسیدند که اعضای خدمه در حمله مشارکت نداشته‌اند. نتیجه‌ای که بنا بر گزارش‌ها، مورد پذیرش اسرائیل قرار گرفته است.

پرسش‌های تازه درباره نظارت رژیم صهیونیستی بر پروازهای خارجی

این حادثه بار دیگر پرسش‌هایی را درباره سازوکار نظارت رژیم صهیونیستی بر پروازهای خارجی مطرح کرده است.

در جریان بررسی این حادثه مشخص شد که خلبانان عمانی پیش‌تر نیز پروازهایی به مقصد تل‌آویو انجام داده‌اند. این در حالی است که برای خلبانان کشورهای فاقد روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی، محدودیت‌هایی اعمال می‌شود.

این مسئله پرسش‌هایی را درباره میزان اتکای مقام‌های رژیم صهیونیستی به شرکت‌های هواپیمایی برای اجرای چنین محدودیت‌هایی و سازوکار نظارت بر رعایت آنها مطرح کرده است.

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