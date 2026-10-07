به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت عمومی هواپیمایی کشوری عربستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که در پی دو حمله به تأسیسات فرودگاه‌های بین‌المللی شهر «ابها» و «ملک خالد» شهر ریاض، ۳ نفر کشته و ۳۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند و خسارت‌های مادی نیز به برخی تأسیسات وارد شده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این اعلامیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن این دو فرودگاه خبر داده بود.

حمله به فرودگاه ابها؛ ۲ کشته و ۲۸ زخمی

هیئت عمومی هواپیمایی کشوری عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و ملک خالد طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هدف دو حمله قرار گرفته‌اند.

بر اساس این بیانیه، تیم‌های امدادی و نهادهای تخصصی بلافاصله پس از وقوع حملات برای رسیدگی به پیامدهای آنها وارد عمل شدند و اقدامات لازم را طبق برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب انجام دادند.

در حمله به فرودگاه بین‌المللی ابها، دو نفر از اتباع مقیم عربستان شامل یک تبعه مراکشی و یک تبعه الجزایری، کشته شدند.

همچنین ۲۸ نفر زخمی شدند که در میان آنها شهروندان و اتباع مقیم عربستان از جمله دو تبعه بنگلادشی و فیلیپینی، حضور داشتند. بر اساس بیانیه، شدت جراحات از سطح خفیف تا شدید متغیر بوده است.

حمله به فرودگاه ملک خالد؛ یک کشته و ۸ زخمی

در حمله به فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در شهر «ریاض» پایتخت عربستان نیز یک تبعه سودانی مقیم این کشور، کشته شد.

هشت نفر دیگر نیز زخمی شدند که شامل پنج شهروند سعودی، دو تبعه مصری و یک تبعه پاکستانی بودند. جراحات این افراد نیز از خفیف تا شدید گزارش شده است.

هیئت هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرد تمامی مجروحان بلافاصله برای دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم به بیمارستان منتقل شده‌اند.

این نهاد همچنین تأکید کرد که در هماهنگی مستمر با نهادهای امنیتی، ارزیابی خسارت‌ها و اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای تضمین امنیت مسافران و کارکنان و حفظ ایمنی و امنیت شبکه هوانوردی غیرنظامی عربستان را دنبال می‌کند.

حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن

نیروهای مسلح یمن امروز چهارشنبه اعلام کرد دو عملیات علیه فرودگاه «ملک خالد» در شهر ریاض انجام داده است.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که این حملات با استفاده از یک فروند موشک بالستیک و چند پهپاد انجام شده است.

او همچنین از اجرای دو عملیات دیگر علیه فرودگاه بین‌المللی «ابها» و پایگاه هوایی «خمیس مشیط» با استفاده از چند موشک بالستیک و پهپاد خبر داد.

به گفته سریع، اردوگاه‌های «الدغایر» در «جیزان»، «عاکفه» در «عسیر» و «الموسم» در «جیزان» نیز هدف حملات قرار گرفته‌اند.

هشدار آمریکا به اتباع خود در عربستان

همزمان، وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور در عربستان هشدار داد که احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و ایجاد اختلال در روند سفرهای هوایی در این کشور را در نظر داشته باشند.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، از تمامی شهروندان آمریکایی خواست با توجه به وضعیت امنیتی کنونی عربستان و تهدیدهای علنی نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه‌ها و حریم هوایی در سراسر این کشور، حداکثر احتیاط را رعایت کنند.

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