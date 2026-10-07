به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آغاز حمله‌ای که عربستان طی روزهای گذشته در یمن شروع کرد، همزمان با یک بسیج رسانه‌ای گسترده و فشرده همراه شد. بسیجی که بر یک روایت واحد متمرکز بود که نیروهای دولت عدن مورد حمایت عربستان با کنترل شهرستان «ذوباب»، تنگه باب‌المندب را بازپس گرفته‌اند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، با این حال، واقعیت‌های میدانی نشان می‌داد نزدیک‌ترین نقطه‌ای که نیروهای مذکور به آن رسیدند، ۳۲ کیلومتر با محدوده شهرستان ذوباب که تنگه باب‌المندب را دربر می‌گیرد، فاصله داشت.

در چارچوب این بسیج رسانه‌ای، از مسئولان دولت عدن و حتی خبرنگاران و فعالان خواسته شد مواضع و مطالب بیشتری در حمایت از حمله و افزایش روحیه نیروهای نظامی و افکار عمومی منتشر کنند.

همزمان، شبکه‌های تلویزیونی میزبان افرادی بودند که بیشتر آنها از کمیته ویژه سعودی که پرونده یمن را مدیریت می‌کند، حقوق دریافت می‌کنند. محور اصلی این گفت‌وگوها نیز این بود که ائتلاف سعودی از تجربه سقوط ساحل غربی یمن درس گرفته، نیروهای خود را بازآرایی کرده و تسلیحات مدرنی وارد میدان شده که توانایی تعیین تکلیف نبرد را دارند.

روایت شوک و ارعاب برای اثرگذاری روانی

در مقابل، یک منبع مسئول در شهر صنعاء پایتخت یمن، این کارزار را تلاشی از سوی عربستان برای تکرار تجربه آمریکا در عراق و لیبی و استفاده از راهبرد موسوم به شوک و ارعاب توصیف کرد. راهبردی که بر ایجاد شوک سریع روانی و نظامی در طرف مقابل از طریق ترکیب برتری آتش و فناوری، شدت حملات، سرعت و غافلگیری استوار است تا توان واکنش دشمن را فلج و اراده او برای ادامه جنگ را در هم بشکند.

این منبع گفت: عربستان ۱۲ سال است که درگیر جنگ است و ما بیش از خود آنها با روش‌ها و طرح‌هایشان آشنایی داریم. یمنی‌ها طی سال‌های جنگ تجربه گسترده‌ای در مقابله با این شیوه‌ها به دست آورده‌اند.

او همچنین اظهار داشت که جغرافیا و اراده جنگیدن یمنی‌ها با هر نقطه دیگری در جهان متفاوت است و آنچه در میدان رخ داده، با حجم تبلیغات رسانه‌ای همراه با آن تناسب ندارد.

به گفته این منبع، حمله عربستان محدود و بیشتر جنبه نمایشی داشته و همزمان با یک بسیج رسانه‌ای گسترده دنبال شده است. بسیجی که هدف آن ایجاد اثر روانی و ادراکی و شکل دادن به این تصور بوده که پیش از روشن شدن نتایج واقعی در میدان، تحول بزرگی در وضعیت نظامی رخ داده است.

تلاش برای پوشاندن پیشروی‌های صنعاء در تعز

این منبع همچنین کارزار رسانه‌ای عربستان را در چارچوب تلاش برای پوشاندن دستاوردهای میدانی نیروهای مسلح یمن در استان تعز ارزیابی کرد.

نبود تصاویر ذوباب؛ ادعاها همچنان بدون مستندات میدانی

با وجود تبلیغات گسترده، دستگاه رسانه‌ای عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نتوانستند حتی یک تصویر یا ویدئو از شهر ذوباب ولو از فاصله دور، منتشر کند.

این موضوع لزوماً به معنای منتفی بودن هرگونه نفوذ محدود در مناطق باز و فاقد پوشش مستقیم خطوط دفاعی میان دو طرف نیست. با این حال، نبود هرگونه مستند تصویری روشن، این ادعاها را در چارچوب تبلیغات گمراه‌کننده قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، با وجود فراخوان‌های مکرر «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی دولت عدن مورد حمایت عربستان برای بسیج عمومی، واکنش‌ها تقریباً ناچیز بوده است. به‌ویژه در استان البیضاء که شماری از شیوخ آن از هتل‌های ریاض ظاهر شدند و مردم را به جنگ فراخواندند.

در همین حال، به نظر می‌رسد میان قبایل این استان درباره مخالفت با بازگشت به وضعیت پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی زمانی که گروه القاعده بر این استان مسلط بود، نوعی اجماع وجود دارد.

نقش آمریکا؛ از حمایت اطلاعاتی تا انتظار برای نتیجه نبرد

در همین شرایط، به نظر می‌رسد آمریکا نیز از تحولات دور نیست. «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا، آنچه را در یمن جریان دارد حمله‌ای متقابل برای بازپس‌گیری اراضی یمن از حوثی‌ها توصیف کرده و گفته است واشنگتن با عربستان توافق امنیتی دارد و قصد دارد به آن پایبند باشد.

چند روز پیش نیز گزارش‌هایی رسانه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان اطلاعات آمریکا مختصات اهداف نظامی یمن را در اختیار عربستان قرار داده است. موضوعی که پرسش‌هایی درباره ماهیت و میزان نقش واقعی آمریکا در این کارزار ایجاد کرده است.

واشنگتن فعلاً در انتظار نتیجه عملیات سعودی است؟

منابع یمنی مطلع در شهر صنعاء پایتخت یمن بر این باورند که واشنگتن در حال حاضر در جایگاه ناظری قرار دارد که منتظر مشاهده نتایج میدانی عملیات عربستان است و پس از آن ممکن است سطح مشارکت خود را افزایش دهد.

بر اساس ارزیابی این منابع، تحلیل‌های اطلاعاتی و پژوهشی پیشین آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که نیروهای مزدور عربستان از توان نظامی محدودی برخوردارند و کارآمدی رزمی آنها پایین است.

این منابع همچنین به شکاف‌ها و اختلافات میان گروه‌های مختلف مزدور عربستان و نبود انگیزه کافی برای جنگ در میان بخشی از این نیروها اشاره می‌کنند. عواملی که می‌تواند بر توانایی آنها برای پیشبرد عملیات زمینی تأثیر بگذارد.

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