خسارت ۳.۳ میلیارد دلاری آمریکا؛ ۸۱ هواپیما و پهپاد در جنگ علیه ایران آسیب دیدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی از یک مرکز وابسته به کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در جریان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از آغاز جنگ در حدود هفت ماه گذشته، دست‌کم ۸۱ فروند از هواپیماها، بالگردها و پهپادهای آمریکایی از بین رفته یا آسیب دیده‌اند. ارزش این خسارت‌ها حدود ۳.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

این گزارش که در ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شده، از سوی «خدمات پژوهشی کنگره» (CRS) منتشر شده است. نهادی پژوهشی و سیاست‌گذاری عمومی که زیرمجموعه کنگره آمریکا محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، شمار هواپیماها، بالگردها و پهپادهای آمریکایی آسیب‌دیده یا از دست‌رفته ممکن است با انتشار اطلاعات و به‌روزرسانی‌های جدید افزایش یابد.

جزئیات خسارت‌های واردشده

این گزارش که خسارت‌های ثبت‌شده از زمان آغاز جنگ آمریکا به ایران در ۲۸ فوریه را گردآوری کرده، نشان می‌دهد بخش عمده خسارت‌ها مربوط به پهپادهای MQ-۹ Reaper بوده است. به‌طوری که دست‌کم ۴۵ فروند از این پهپادها از دست رفته‌اند.

همچنین نام ۱۲ فروند جنگنده F-۱۵E Strike Eagle در فهرست خسارت‌ها قرار گرفته است. بر اساس گزارش، سه فروند از این جنگنده‌ها در ماه مارس بر اثر آتش خودی در حریم هوایی کویت، منهدم شدند.

در میان دیگر هواپیماهای آسیب‌دیده یا از دست‌رفته نیز می‌توان به یک فروند F-۳۵A Lightning II، دو فروند A-۱۰ Thunderbolt II، هفت فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ و یک فروند هواپیمای هشدار و کنترل هوابرد E-۳ Sentry اشاره کرد.

منابع داده‌های گزارش

این داده‌ها مجموعه‌ای از رویدادهای عملیاتی ثبت‌شده از زمان آغاز جنگ علیه ایران را دربر می‌گیرد و بر اساس سوابق وزارت جنگ آمریکا، داده‌های فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام)، نتایج تحقیقات بازرس کل نظامی و گزارش‌های رسانه‌ای گردآوری شده است.

گزارش همچنین درباره فشارهای احتمالی بر پایگاه صنعتی دفاعی آمریکا و توانایی وزارت جنگ این کشور برای جایگزین کردن سریع هواپیماهای از دست‌رفته هشدار داده است.

هزینه‌های سنگین جنگ برای آمریکا

بر اساس برآوردهای دفتر بودجه کنگره آمریکا، جنگ علیه ایران ماهانه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار برای بودجه ایالات متحده آمریکا، هزینه دارد. این رقم در صورت تشدید درگیری‌ها و افزایش تبادل آتش میان دو طرف آمریکایی و ایرانی، ممکن است بیشتر شود.

بر اساس این گزارش، هزینه کلی جنگ آمریکا علیه ایران تا سوم سپتامبر به حدود ۴۴ میلیارد دلار رسیده که حدود ۶۰ درصد آن مربوط به بمب‌ها، موشک‌ها و مهمات بوده است.

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