به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که گروه‌های سلفی مزدور عربستان نتوانسته‌اند در جبهه «الوازعیه» در غرب استان تعز پیشروی کنند، نیروهای مسلح دیروز چهارشنبه موفق شدند بخش عمده‌ای از مناطق شهرستان «المسراخ» در شمال شهر تعز و همچنین تمام مناطق شهرستان «الصلو» را بازپس بگیرند و کنترل خود را بر جبهه راهبردی «قدس» در جنوب استان تعز تثبیت کنند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این تحولات به نیروهای مسلح یمن امکان می‌دهد کنترل کامل خطوط تدارکاتی داخلی میان شهر تعز و دو شهرستان «حیفان» و «الراهدة» را در اختیار بگیرند.

منابع نظامی در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» اعلام کردند که نبرد در مناطق روستایی تعز تقریباً به پایان خود نزدیک شده و اکنون جهت‌گیری عملیات به سمت آزادسازی شهر تعز است. چرا که به گفته این منابع، نیروهای مسلح یمن اکنون شهر تعز را از چهار طرف در محاصره دارند.

کنترل مسیرهای راهبردی در غرب یمن

این منابع همچنین مدعی شدند که تثبیت کنترل بر مناطق بازپس‌گرفته‌شده، تمامی تهدیدهای جغرافیایی مورد اتکای عربستان برای بازگشت به تنگه باب‌المندب را از میان می‌برد.

به گفته آنها، تمامی مناطق مشرف به تنگه باب‌المندب، ساحل غربی یمن و بندر «المخا» تا سواحل «رأس‌العاره» و «المضاربه» تحت کنترل نیروهای مسلح یمن قرار گرفته‌اند.

این منابع تلاش‌های عربستان برای بازگرداندن وضعیت منطقه به شرایط پیش از ۱۱ سپتامبر را غیرممکن توصیف کردند.

همزمان، هشدارها درباره کشاندن گروه‌های نظامی عمدتاً جنوبی یمن به نبردی در باب‌المندب افزایش یافته است.

بر اساس اظهارات فعالان جنوب یمن، عربستان نیروهای «درع الوطن» را که بیشتر اعضای آن از مناطق «الصبیحه» در استان لحج هستند به همراه نیروهای «العمالقه» که اعضای آن عمدتاً از مناطق «یافع‌» می‌باشند وارد نبرد در منطقه «الوازعیه» و اطراف شهرستان «ذوباب» کرده است.

اهداف ما نیروهای مزدور عربستان هستند

این هشدارها همزمان با آن مطرح شد که دولت یمن بار دیگر تأکید کرد که عملیات نظامی آن، تجمعات و نیروهای مزدور عربستان و نه مردم استان‌های جنوبی یمن را هدف قرار می‌دهد.

این دولت همچنین به عناصر فریب‌خورده هشدار داد که در اردوگاه‌های وابسته به عربستان حضور نداشته باشند. زیرا، این اردوگاه‌ها اهداف مشروع نیروهای مسلح یمن محسوب می‌شوند.

حملات موشکی و پهپادی از جنوب تا شرق یمن

نیروهای مسلح یمن همچنین مجموعه‌ای از عملیات هوایی گسترده را با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها انجام دادند که دامنه آن از جنوب یمن تا مناطق شرقی این کشور کشیده شد.

بر اساس مجموعه بیانیه‌هایی که سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، منتشر کرد، بامداد دیروز چهارشنبه اردوگاه «بدر» در شهر عدن با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار گرفت.

این حمله پس از ورود نیروهای کمکی و افسران سعودی و پاکستانی به این اردوگاه انجام شد.

سریع ادعای وزارت حمل‌ونقل دولت عدن مورد حمایت عربستان درباره هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی این شهر را رد کرد و در مقابل اعلام نمود که تجمعات گسترده نیروهای مزدور عربستان در استان الجوف در شرق یمن هدف قرار گرفته‌اند.

همزمان، فعالان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از عملیات گسترده نیروهای مسلح یمن برای مقابله با نیروهای مزدور عربستان در بیابان‌های الجوف را منتشر کردند.

پاسخ یمن به حملات هوایی عربستان

در واکنش به حملات هوایی عربستان به استان‌های «تعز»، «صنعاء»، «صعده»، «عمران» و «الجوف» که دیروز چهارشنبه در مجموع به ۱۵۹ حمله هوایی رسید، نیروهای مسلح یمن عملیات نظامی خود در عمق خاک عربستان را با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها تشدید کردند.

بر اساس این گزارش، این حملات فرودگاه‌های راهبردی، پایگاه‌های نظامی و تأسیسات حیاتی در «ریاض»، «جده»، «عسیر»، «جیزان» و مناطق دیگر را هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها و پلتفرم‌های سعودی، حملات اخیر موجب اختلال قابل‌توجه در فعالیت هوایی فرودگاه‌های «ملک خالد» در ریاض، «ملک عبدالعزیز» در جده و فرودگاه «ابها» شده است.

همچنین گزارش شده که در نزدیکی پالایشگاه جده، در مخازن نفت آتش‌سوزی رخ داده که چند ساعت ادامه داشته است.

پیش از این نیز وب‌سایت‌های رصد ترافیک هوایی اعلام کرده بودند که فرود تعدادی از پروازها در فرودگاه ملک عبدالعزیز با مشکل مواجه شده و شماری دیگر مجبور به فرود در فرودگاه «ینبع» شده‌اند.

در همین حال، «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی ضمن تأیید شلیک موشک به سمت ریاض، مدعی شد که این موشک‌ها رهگیری شده‌اند. اما درباره حملاتی که فرودگاه‌های «جیزان»، «نجران»، «ابها» و «القریات» را هدف قرار داده‌اند، اظهارنظری نکرد. این مناطق در فاصله‌ای حدود دو هزار کیلومتری از شهر صنعاء پایتخت یمن قرار دارند.

شرکت‌های هواپیمایی پروازهای عربستان را لغو یا تعلیق کردند

با افزایش عملیات نظامی در آسمان عربستان، شماری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی ارزیابی وضعیت امنیتی را آغاز کردند و به هشدارهای یمن درباره پرواز در حریم هوایی عربستان واکنش نشان دادند.

چندین شرکت هواپیمایی اعلام کردند پروازهای خود به فرودگاه‌های عربستان را لغو یا به حالت تعلیق درمی‌آورند. این شرکت‌ها دلایلی مانند وضعیت امنیتی، تحولات خاورمیانه و محدودیت‌های حریم هوایی را برای تصمیم خود مطرح کردند.

از جمله، شرکت هواپیمایی هلندی KLM تمامی پروازهای خود را تا روز ۲۴ ماه جاری میلادی به حالت تعلیق درآورد.

شرکت «کَثی پسیفیک» نیز پروازهای خود از هنگ‌کنگ را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ لغو کرده است.

شرکت سنگاپوری «اسکوت» نیز پروازهای خود را تا ۲ دسامبر ۲۰۲۶ تعلیق کرده و «بریتیش ایرویز» این اقدام را تا سوم نوامبر ادامه داده است.

شرکت «ایرفرانس» نیز اقدام مشابهی انجام داده است.

الحوثی: هماهنگی بی‌سابقه میان عربستان و اسرائیل

«سید عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن دیروز چهارشنبه، عربستان را متهم کرد که گروه‌های تکفیری را بسیج و آنها را به سمت یمن اعزام کرده است.

او تاکید کرد که نظام سعودی به شریک و مجری مستقیم برنامه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه تبدیل شده و از وجود هماهنگی اطلاعاتی و میدانی بی‌سابقه میان عربستان و رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن یمن خبر داد.

الحوثی در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالگرد آغاز عملیات «طوفان الاقصی» گفت که عربستان از دوره کاهش تنش برای بهره‌گیری از حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر موضع یمن در حمایت از غزه استفاده کرده است.

او افزود که ریاض از زمان آغاز نخستین عملیات حمایتی یمن، همکاری با رژیم صهیونیستی را آغاز کرده و در طول جنگ در عملیات رهگیری هوایی مشارکت داشته است.

حضور افسران صهیونیست در پایگاه‌های سعودی

الحوثی همچنین گفت اطلاعاتی در اختیار دارد که از میزبانی عربستان از افسران رژیم صهیونیستی برای انجام عملیات شناسایی هوایی بر فراز استان‌های یمن حکایت می‌کند.

به گفته او، هواپیماهای آمریکایی این افسران صهیونیست را از قبرس به پایگاه‌های سعودی در نزدیکی مرز یمن منتقل کرده‌اند و رژیم صهیونیستی اجازه یافته است بر فراز استان‌های صعده، حجه و عمران پروازهای شناسایی انجام دهد.

رهبر انصارالله همچنین عربستان را به همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی در چارچوب طرحی گسترده برای از میان بردن جبهه مقاومت اسلامی در لبنان متهم کرد.

او افزود که عربستان فشارهای گسترده‌ای را بر محافل سیاسی لبنان وارد می‌کند و تلاش دارد با استفاده از نفوذ مالی و سیاسی خود، جریان‌های مختلف این کشور را در یک جبهه واحد علیه حزب‌الله متحد کند.

تأکید بر ادامه سیاست محاصره متقابل

الحوثی در پایان تأکید کرد که ملت یمن با ثبات به سمت تثبیت معادله محاصره متقابل و تشدید متقابل پیش می‌رود تا مطالبات خود از جمله رفع محاصره و پرداخت حقوق کارکنان دولتی از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت یمن که در بانک‌های عربستان نگهداری می‌شود، محقق شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸