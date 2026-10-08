به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی امروز چهارشنبه ۱۵ مهر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در ماه مه، سرویس پژوهشی کنگره آمریکا اذعان کرد که نیروهای مسلح ایران ۴۲ فروند از هواپیماهای نظامی آمریکا را از چرخه خارج کرده‌اند و اکنون این رقم به ۸۱ فروند رسیده است.»

وی افزود: «تعداد واقعی به‌مراتب بیشتر است.»

عراقچی در ادامه نوشت:«مدرک؟ سنتکام اجازه نمی‌دهد حتی یک سناتور کنگره از پایگاه‌هایی که مدعی است وضعیتشان کاملاً عادی است، بازدید و آنها را بررسی کند. نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید.»



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