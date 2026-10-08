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عراقچی خطاب به دولتمردان آمریکایی: نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید

۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰
کد مطلب: 1875304
عراقچی خطاب به دولتمردان آمریکایی: نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به گزارش جدید خدمات پژوهشی کنگره آمریکا درباره خسارت‌های واردشده به هواگردهای نظامی این کشور در جریان جنگ با ایران، نسبت به آنچه پنهان‌کاری سنتکام درباره میزان این خسارت‌ها خواند، واکنش نشان داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  سیدعباس عراقچی امروز چهارشنبه ۱۵ مهر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در ماه مه، سرویس پژوهشی کنگره آمریکا اذعان کرد که نیروهای مسلح ایران ۴۲ فروند از هواپیماهای نظامی آمریکا را از چرخه خارج کرده‌اند و اکنون این رقم به ۸۱ فروند رسیده است.»

وی افزود: «تعداد واقعی به‌مراتب بیشتر است.»

عراقچی در ادامه نوشت:«مدرک؟ سنتکام اجازه نمی‌دهد حتی یک سناتور کنگره از پایگاه‌هایی که مدعی است وضعیتشان کاملاً عادی است، بازدید و آنها را بررسی کند. نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید.»
 
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