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به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور؛

فراخوان هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» با شعار باید برخاست

۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱
کد مطلب: 1875316
فراخوان هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» با شعار باید برخاست

فراخوان هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» با شعار باید برخاست منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  هنر تئاتر همواره بستری است برای ظلم ستیزی، حق جویی، خلق حماسه و میهن پرستی، تمام داستان‌های تئاتر از متون کهن یونان باستان تا به امروز سرشار از مفاهیم اهریمن ستیزی بوده و صحنه نمایش میدان جدال اهورا و اهریمن، حق و باطل،  سپیدی و سیاهی و چه زیباست که در پایان هر نمایش همواره این نیکی و سپیدی است که بر تاریکی و پلیدی پیروز می‌شود.

امروزه که اهریمن اهریمنان، یعنی دشمن آمریکایی و صهیونیستی به جدال پاکدینان و حقیقت جویان ایران اسلامی آمده است، بار دیگر هنر نمایش در صحنه و در فراخ خیابان در کنار تک تک مردم مبعوث شده به میدان آمده که از روزهای نخستین نمایشگر ایمان و اراده و حماسه ملت ایران باشد. با این همه دریغا که هنرمندان تئاتر بزرگترین حامی هنردوست و هنر پرور خود را در شهادتی حسین گونه از دست داده و امروزه عزادار ابدی رهبرشهید خویش هستند، رهبری که حمایت و راهبری ایشان امروزه هنر انقلاب اسلامی را به سمت قله‌های اعتلا و ارجمندی رهنمون است.

جشنواره تئاتر بسیج «سودای عشق» در هفدهمین دوره خود سعی دارد ادای دینی به زندگی هنرمندانه و عاشقانه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای (قدس سره)، شهیدان، مجاهدین و سرافرازان دفاع مقدس دوم و سوم باشد. همچنین روایتگر حماسه مردم و رزمندگان و خاری و خفت دشمنان مستکبر و جنایت کاری باشد، که قصد نابودی تمدن ایران اسلامی را داشتند، اما تیشه بر ریشه خود زده است و بیش از پیش سستی پایه‌های تمدن شیطانی را پدیدار کرده است.

1. اهداف جشنواره :
1.1 ایجاد انگیزه و فرصت برای تولید نمایش و نمایشنامه‌ با اولویت‌های موضوعی جشنواره.
1.2  آموزش و توانمندسازی گروه‌های تئاتر بسیج در سراسر کشور.
1.3 استمرار بخشیدن به فعالیت نمایشی درسازمان بسیج و جذب مخاطب مردمی. 
1.4  بهره‌گیری از شیوه‌های خلاقانه در ارتقای نمایش‌های مردمی و تئاتر خلاق.

2. اولویت‌های موضوعی جشنواره:
2.1 زندگی سیره و رفتار امام و آقای شهید در مورد امت اسلامی «وفاق امت و کشورهای اسلامی، مقاومت کشورهای اسلامی در برابر استکبار غربی، همبستگی جهان اسلام، تقوای الهی در تمام شنون زیست اجتماعی، بلند نظری در عرصه پیشرفت، پاسداشت زبان فارسی، ساده زیستی و مهدویت.»
2.2 دفاع مقدس دوم «جنگ ۱۲ روزه»
2.3 دفاع مقدس سوم «جنگ رمضان»
2.4 پرتره نگاری سرداران شهید.
2.5 جنایات دشمن علیه کودکان «میناب، سیریک، لامرد، تهران و …»
2.6 روایت های واقعی از مردم مبعوث شده و میدان خیابان و رزمندگان سرافراز دفاع مقدس دوم و سوم
2.7 هنرمندان شهید 
2.8 پرچم

3. بخش‌های جشنواره:
الف. صحنه‌ای 
ب. خیابانی و میدانی
ج. آزمایشگاه ملی تئاتر اجتماعی و پایداری 
د. آیین‌ های نمایشی «گونه های رایج و فراموش شده نمایش آیینی»
ه. مسابقه نمایشنامه نویسی  

الف) نمایش‌های صحنه‌ای: 
• ستاد برگزاری جشنواره صرفا پذیرای آثاری است که بر اساس اولویت‌های موضوعی باشد.
• ستاد برگزاری جشنواره پذیرای نمایش‌هایی خواهد بود که تاکنون هیچ اجرایی به صورت عمومی و جشنواره‌ای نداشته باشند. 
• این بخش به صورت رقابتی بوده و به برگزیدگان بخش‌های مختلف لوح  و جایزه نقدی اهدا می‌گردد.
• به گروه‌های راه یافته از استان‌ها مبلغ 500.000.000 تا 800.000.000 ریال به تشخیص ستاد جشنواره کمک هزینه‌ی تولید نمایش و هزینه ایاب و ذهاب پرداخت خواهد شد.
• جشنواره به صورت استانی و کشوری برگزار خواهد شد و سازمان‌های استانی می‌بایست دو اثر برگزیده خود را نهایتاً تا تاریخ دهم آذر ماه 1405 به دبیرخانه کشوری ارسال نمایند.
• ستاد جشنواره در این بخش پذیرای ده نمایش صحنه خواهد بود.

ب) نمایش‌های خیابانی و میدانی:
• ستاد برگزاری جشنواره صرفا پذیرای آثاری است که بر اساس اولویت‌های موضوعی باشد.
• ستاد برگزاری جشنواره پذیرای نمایش‌هایی خواهد بود که تاکنون هیچ اجرایی به صورت عمومی و جشنواره‌ای نداشته باشند. 
• این بخش به صورت رقابتی بوده و به برگزیدگان بخش‌های مختلف لوح  و جایزه نقدی اهدا می‌گردد.
• به گروه‌های راه یافته از استان‌ها مبلغ 250.000.000 تا 400.000.000 ریال به تشخیص ستاد جشنواره کمک هزینه‌ی تولید نمایش و هزینه ایاب و ذهاب پرداخت خواهد شد.
• جشنواره به صورت استانی و کشوری برگزار خواهد شد و سازمان‌های استانی می‌بایست دو اثر برگزیده خود را نهایتاً تا تاریخ یکم آذر ماه 1405 به دبیرخانه کشوری ارسال نمایند.
  ستاد جشنواره در این بخش پذیرای ده نمایش خیابانی و میدانی خواهد بود.

ج) آزمایشگاه ملی تئاتر اجتماعی و پایداری: 
ستاد برگزاری  هفدهمین جشنواره سراسری بسیج، جهت ارج نهادن بر اهمیت آموزش و پرورش هنرمندان جوان بسیجی و ماهیت مردمی بسیج و همچنین توجه به جریان حضور مردم در میادین و خیابان‌های شهرها در طول بیش از دویست روز گذشته، بخش آزمایشگاه ملی تئاتر اجتماعی و پایداری را بعنوان گونه‌ای پویا، مردمی و تببینی از تئاتر در جشنواره هفدهم مورد حمایت قرار می‌دهد. شرایط و ویژگی های این بخش شامل:
• حضور و آغاز تولید بدون متن مشخص و تنها بر اساس اولویت‌های محتوایی.
• موقعیت مکانی مشخص که حضور مردم و مخاطب عام در آن مقدور باشد بعنوان محل تمرین و اجرا.
• حضور استاد و تسهیل‌گر متخصص در کنار گروه از مرحله ایده تا اجرا.
• استفاده از ظرفیت‌های محیطی، اجتماعی و بومی.
• اجرا در محل تمرین و حضور هیئت داوران در محل اجرا برای ارزیابی و امتیاز دهی.

توضیح مهم این بخش: 
o جزوه آموزشی و شرایط حمایت از این بخش به زودی در سایت سازمان بسیج هنرمندان به نشانی www.basijhonarmandan.ir  قرار داده خواهد شد.
o از این بخش هشت نمایش تولید شده بر اساس اولویت‌های موضوعی و محورهای آموزشی و فنی به بخش سراسری راه خواهند یافت.
o آثار این بخش در همان شهر محل تولید داوری خواهد شد.

د) آیین‌ های نمایشی «گونه های رایج و فراموش شده نمایش آیینی»:
• ستاد برگزاری جشنواره صرفا پذیرای آثاری است که بر اساس اولویت‌های موضوعی باشد.
• ستاد برگزاری جشنواره پذیرای نمایش‌هایی خواهد بود که تاکنون هیچ اجرایی به صورت عمومی و جشنواره‌ای نداشته باشند. 
• نمایش‌های ارسالی میبایست در تعریف گونه‌های نمایشی آیینی، سنتی و بومی و محلی باشد.
• در این بخش محدودیت تعداد افراد گروه از اولویت‌های انتخابی است.
• به گروه‌های راه یافته به این بخش مبلغ 300.000.000 ریال کمک هزینه‌ پرداخت خواهد شد.
• سازمان‌های استانی می‌بایست حداکثر دو اثر مورد نظر خود را نهایتاً تا تاریخ یکم آذر ماه 1405 به دبیرخانه کشوری ارسال نمایند.
• ستاد جشنواره در این بخش پذیرای حداکثر هشت نمایش آیینی و سنتی خواهد بود .

ه‍) مسابقه نمایشنامه نویسی:
• ستاد برگزاری هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج با هدف حمایت از تولید نمایشنامه‌های فاخر و شایسته برای اجرا در سال ۱۴۰۶ مسابقه نمایشنامه نویسی را برگزار می‌کند. 
• ستاد برگزاری جشنواره صرفا پذیرای آثاری است که بر اساس اولویت‌های موضوعی باشد.
• ستاد برگزاری جشنواره پذیرای نمایشنامه‌هایی خواهد بود که تاکنون هیچ اجرایی به صورت عمومی و جشنواره‌ای نداشته باشند. 
• ستاد برگزاری جشنواره پذیرای نمایشنامه‌هایی خواهد بود که تاکنون چاپ نشده باشند. 
• این بخش به صورت رقابتی بوده و به پنج برگزیده لوح و جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

ارسال آثار در تمامی بخش‌های جشنواره از طریق دفاتر بسیج هنرمندان سراسر کشورصورت می‌گیرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت : www.basijhonarmandan.ir مراجعه نمایید.
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