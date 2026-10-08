به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الدلیمی، سفیر جمهوری یمن در تهران، با حضور در دفتر مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی این حزب، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، تحولات یمن و منطقه، روابط سیاسی و حزبی و راه‌های گسترش همکاری‌های مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

محمد الدلیمی در این دیدار با اشاره به وضعیت جهان اسلام و تحولات یمن، اظهار کرد: کسانی که خانه خدا را ناپاک کردند و پرده خانه خدا و کعبه را به اپستین دادند، آل سعود بودند. کسانی که خواننده زن بی‌حجاب را به مکه آوردند، آل سعود بودند. ما می‌دانیم که حزب مؤتلفه اسلامی با احزاب و برادران ترکیه و پاکستان در ارتباط است و تقاضا داریم در این زمینه نیز همیاری کنید.

وی با تشریح پیشرفت‌های میدانی رزمندگان انصارالله گفت: ما با کمترین امکانات به پیروزی بزرگی دست یافتیم، در حالی که دشمن ما ۸۰ هزار نیرو با بهترین امکانات و پوشش هوایی در اختیار دارد. مساحت آزادشده ۶ هزار کیلومتر است که با نیمی از لبنان برابری می‌کند و در عرض پنج روز فتح شد؛ همچنین چهار جزیره مهم نیز فتح شدند.

سفیر یمن در ادامه، با اشاره به مسئولیت مسلمانان در قبال مظلومان جهان اسلام، تصریح کرد: در گذشته مسلمانان را در هند، میانمار و نقاط دور جهان مورد ستم و آزار قرار می‌دادند و من می‌گفتم چگونه می‌توانیم به آنان یاری برسانیم، در حالی که از ما دور هستند؟ پیامبر اسلام(ص) فرمودند هرکس ندای مسلمانی را بشنود و آن را اجابت نکند و به یاری او نشتابد، مسلمان نیست. اکنون با این دو تنگه که ما و شما در اختیار داریم، کسی جرئت آزار و اذیت و نسل‌کشی مسلمانان را در جهان پیدا نمی‌کند.

در ادامه این دیدار، اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت‌ها گفت: در لبنان، دولت با غرب همراهی می‌کند، اما ملت مقاومت می‌کند.

وی با یادآوری رهنمودهای امام خمینی(ره) افزود: امام که مؤتلفه اسلامی را تأسیس کرده بود، می‌فرمود اگر کل ملت اسلامی یک سطل آب بریزند، اسرائیل را سیل خواهد برد.

بادامچیان همچنین درباره تحولات بین‌المللی اظهار کرد: امسال در سازمان ملل، صحبت‌های ترامپ احمقانه و سخنرانی رئیس‌جمهور ایران تاریخی بود. کار به جایی رسیده که آل سعود از آمریکا التماس می‌کند که وارد شود، ولی به دلیل تبعات آن، آمریکا وارد نمی‌شود.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در پایان، با تأکید بر حمایت از محور مقاومت گفت: من هر شب در نماز شب برای جناب بدرالدین الحوثی دعا می‌کنم. از قول ما به نیروهای یمن تبریک بگویید.

در این دیدار، دو طرف درباره آخرین تحولات یمن، اوضاع منطقه، مسئله فلسطین، راه‌های توسعه همکاری‌های سیاسی و حزبی و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.



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