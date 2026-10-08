اعتراف FDD به شکست کارزار بِسنت/ رفتار تمدنی مردم در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ FDD مخفف عبارت Foundation for Defense of Democracies است که در فارسی به «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» ترجمه می‌شود.

این اندیشکده آمریکایی که در واشینگتن استقرار دارد، به طور بسیار ویژه و تخصصی بر روی مسائل مربوط به ایران، گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه، و روابط آمریکا با کشورهای خاورمیانه متمرکز است.

تحلیل‌های این اندیشکده مستقیماً توسط تصمیم‌گیران، سناتورها و مقامات عالی‌رتبه در دولت‌های جمهوری‌خواه و همچنین بخش‌هایی از دولت‌های دموکرات آمریکا بررسی می‌شود تا در سیاست‌گذاری‌های خارجی اثرگذار باشد.

این بنیاد که مواضع سختگیرانه‌ای نسبت به ایران دارد، همواره با دقت و مطالعه زیاد در تلاش است تا سناریوهایی را با هدف تضعیف یا تغییر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران طراحی کند.

حالا که به خوبی جایگاه و دیدگاه بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در قبال ایران را شناختیم، به یکی از مقالات مهم و کلیدی این اندیشکده در مورد شکست طرح اقتصادی آمریکا علیه ایران می‌پردازیم.

چندی پیش، «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا در راستای جنگ همه جانبه علیه ایران، سیاستی را با نام «کارزار بسنت» (The Bensen Campaign) به عنوان یک استراتژی یا طرح جدید از سوی ایالات متحده آمریکا برای مقابله با ایران مطرح کرد.

ماهیت این کارزار با هدف فشار حداکثری اقتصادی و دریایی برای محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی، تجارت و جریان انرژی است و برخلاف جنگ‌های نظامی مستقیم، کارزار بسنت بر محاصره و فشار اقتصادی تمرکز دارد.

نکته بسیار کلیدی در کارزار بسنت، برد نظامی نیست، بلکه او به دنبال برد از طریق فشار داخلی است؛ به طوری که فشار اقتصادی منجر به اعتراضات گسترده و سراسری در داخل ایران گردد.

اعتراف به شکست در جنگ رمضان

اندیشکده FDD در مقاله‌ای با تیتر «آیا ما جنگ با ایران را باخته‌ایم؟»، به صراحت می‌گوید که واشنگتن یک کارزار ۳۹ روزه با هدف «تغییر رژیم» (Regime Change) را علیه تهران آغاز کرد که به دلیل عدم توانایی در مهار قدرت دفاعی ایران، بدون رسیدن به نتیجه متوقف شد.

نویسنده اشاره می‌کند که آمریکا مجبور شد از یک جنگ گسترده با هدف سرنگونی نظام، به یک کارزار محدود (تنش‌های نظامی محدود) تغییر رویه دهد.

شکست کارزار بسنت

مقاله FDD دو دلیل اصلی برای شکست این طرح جدید ارائه می‌دهد:

۱). نبود مطالعه و برنامه‌ریزی گسترده: این طرح که به عنوان فشار حداکثری شناخته می‌شود، یک راهکار علمی و حساب‌شده نیست؛ بلکه صرفاً واکنشی در قبال شکست طرح قبلی (جنگ و بمباران) است.

مقاله می‌گویدکه ایران کشوری با اقتصاد متنوع و جایگزین‌های گسترده است و می‌تواند با فعال کردن مسیرهای غیرمستقیم و استفاده از واسطه‌ها، محاصره را دور بزند.

۲). وابستگی به «اعتراضات داخلی» : طبق تحلیل FDD، موفقیت این فشار اقتصادی تنها در صورتی ممکن است که منجر به اعتراضات سراسری در داخل ایران شود؛ لذا اگر مردم ایران در برابر این محاصره (چه به شکل نظامی، چه دیپلماتیک و چه متقارن) واکنش نشان ندهند، این طرح هیچ اثری نخواهد داشت.

عدم استقبال مردم از سقوط نظام

FDD اعتراف می‌کند که ایرانی‌ها برای حفظ کشورشان حتی به قیمت خون، حاضرند ایستادگی کنند؛ به عبارت دیگر این اندیشکده معتقد است که مردم ایران نشان داده‌اند که از واکنش‌های اجتماعی برای سقوط نظام استفاده نمی‌کنند.

مردم ایران بر حفظ وطن تمرکز ویژه دارند و پیش‌بینی آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه فشار اقتصادی منجر به فروپاشی یا اعتراضات بزرگ شود، با واقعیت‌های میدانی و رفتاری مردم ایران همخوانی ندارد.

جمع‌بندی:

در پایان چنین می‌توان جمع‌بندی کرد که آمریکا به واسطه لابی‌گری اسرائیل به این جنگ کشانده شده و بالاترین سطح تنش را اعمال کرده؛ اما ایران نیز سال‌ها برای چنین روزی خود را آماده کرده بود و با استراتژی جنگ نامتقارن، درصدد بیرون راندن آمریکا از منطقه است.

مردم ایران که داری فهم تمدنی و بصیرت دینی هستند، قصد حفظ ایران را با تمام وجود دارند تا روند تضعیف کشور را شکسته و مجددا شاهد شکوه ایران عزیز باشند؛ لذا کارزار فشار حداکثری با تمام سختی‌ها، اراده مردم را در قبال حفظ کشور سست نخواهد کرد.

به قول رهبر شهید که می‌گفتند: ترامپ هم بدنش خاک خواهد شد، خوراک مار و مور خواهد شد، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان خواهد ایستاد.

منبع: به وقت ایران

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