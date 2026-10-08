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از سوی مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س)؛

برگزاری پویش ملی حفظ و مفاهیم »سوره فتح«

۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۹
کد مطلب: 1875408
برگزاری پویش ملی حفظ و مفاهیم »سوره فتح«

پویش ملی حفظ و مفاهیم «سوره فتح» بر اساس توصیه‌های راهبردی رهبر شهید انقلاب، توسط مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:  مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت از برگزاری پویش ملی حفظ و مفاهیم «سوره فتح» خبر داد.

این پویش فرصتی ارزشمند برای بهره‌مندی از معارف ناب قرآن کریم، بر اساس توصیه‌های راهبردی رهبر شهید انقلاب است.

جوایز پویش:

  • ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای برگزیدگان
  • ۴۰ کمک‌هزینه سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس
  • هدایای متبرک فاطمی

زمان‌بندی:

  • مهلت ثبت‌نام: تا ۲۰ مهرماه
  • زمان برگزاری آزمون: ۲۸ آبان‌ماه

نحوه شرکت در پویش:
علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عدد ۱۱۴ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۲۲ در این پویش شرکت کنند.

برگزاری پویش ملی حفظ و مفاهیم «سوره فتح»

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