برگزاری پویش ملی حفظ و مفاهیم »سوره فتح«

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پویش ملی حفظ و مفاهیم «سوره فتح» بر اساس توصیه‌های راهبردی رهبر شهید انقلاب، توسط مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.