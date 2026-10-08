خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت از برگزاری پویش ملی حفظ و مفاهیم «سوره فتح» خبر داد.
این پویش فرصتی ارزشمند برای بهرهمندی از معارف ناب قرآن کریم، بر اساس توصیههای راهبردی رهبر شهید انقلاب است.
جوایز پویش:
- ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای برگزیدگان
- ۴۰ کمکهزینه سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس
- هدایای متبرک فاطمی
زمانبندی:
- مهلت ثبتنام: تا ۲۰ مهرماه
- زمان برگزاری آزمون: ۲۸ آبانماه
نحوه شرکت در پویش:
علاقهمندان میتوانند با ارسال عدد ۱۱۴ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۲۲ در این پویش شرکت کنند.
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