خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ عملیات «طوفان‌الاقصی» که در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد، اگرچه در جغرافیایی محدود صورت گرفت، اما به سرعت آثار و نتایج آن ابعادی جهانی یافت و به نقطه عطفی در تاریخ هفتادساله مبارزات مردم مظلوم فلسطین تبدیل شد.

تغییر موازنه قدرت به نفع محور مقاومت

اگرچه این عملیات خسارت‌های مادی گسترده و شهادت هزاران نفر از مردم غزه، به‌ویژه زنان و کودکان بی‌گناه، و همچنین شهادت رهبران جبهه مقاومت و نسل‌کشی وحشیانه رژیم صهیونیستی را به همراه داشت، اما موازنه قدرت در سطح جهانی را به نفع محور مقاومت در اکثر جبهه‌ها تغییر داد .

بازگشت مسئله فلسطین به کانون توجه جهانی

عملیات طوفان‌الاقصی در برهه‌ای حساس صورت گرفت که برخی حکام عربی درصدد عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بودند و کشورهای استعماری قصد داشتند وجهه اسرائیل را تطهیر نمایند. اما این عملیات روند تطهیرسازی و عادی‌سازی روابط را خنثی کرد و مسئله فلسطین و جنایت‌های اسرائیل را بار دیگر به کانون توجهات جهانی بازگرداند .

بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، «توافق صلح ابراهیم» که از ابتدا با تردیدهایی همراه بود، اکنون با کندی بیشتری مواجه شده و بسیاری از کشورهای عربی عادی‌سازی روابط با اسرائیل را اولویت خود نمی‌دانند . پاکستان نیز به‌صراحت اعلام کرده که پیوستن به این توافق با اصول اساسی سیاست این کشور در تضاد است .

آشکار شدن ماهیت ذاتی رژیم صهیونیستی

این عملیات باعث شد چهره واقعی رژیم صهیونیستی در جوامع جهانی و افکار عمومی آشکار شود و به تبع آن، بسیاری از کشورها روابط خود را با اسرائیل قطع کردند. احکام قضایی متعددی علیه جنایت‌های این رژیم صادر شد که در نوع خود بی‌سابقه بود .

در سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۲۰۰ سازمان از ۶۰ کشور جهان خواستار محاکمه اسرائیل به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شدند و خواستار توقف ارسال سلاح به این رژیم گردیدند . همچنین دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ژانویه ۲۰۲۴ اقدامات موقت الزام‌آوری علیه اسرائیل صادر کرد که این رژیم از اجرای آن‌ها سر باز زده است .

تقویت جبهه مقاومت در تمامی جبهه‌ها

طی سالیان مبارزه میان فلسطینیان و رژیم اشغالگر قدس، رزمندگان فلسطینی به‌طور جداگانه با رژیم صهیونیستی مقابله می‌کردند، اما با شروع عملیات طوفان‌الاقصی، کل محور مقاومت و سایر اضلاع جبهه‌های مقاومت، به‌ویژه حزب‌الله لبنان، به میدان مبارزه آمدند و یک اتحاد مقدس علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفت.

این اتحاد و همکاری رزمندگان در میدان نبرد باعث شد اسرائیل به اهداف شوم خود نرسد و جبهه مقاومت نیز تقویت شود. خبرگزاری ایرنا در تحلیلی عملیات طوفان‌الاقصی را «زمین‌لرزه‌ای سیاسی، نظامی و امنیتی» برای اسرائیل توصیف کرده که ضعف‌های ساختاری این رژیم را آشکار ساخت .

شکست هیمنه پوشالی اسرائیل

رژیم صهیونیستی پس از سال‌ها حمایت همه‌جانبه دنیای غرب، به‌ویژه آمریکا، ادعای شکست‌ناپذیری می‌کرد و گنبد آهنین خود را به رخ جهانیان می‌کشید. اما عملیات طوفان‌الاقصی به وضوح نشان داد این ارتش به یک تار مو بند است.

تحلیلگران بین‌المللی معتقدند دکترین امنیتی اسرائیل پس از ۷ اکتبر شکست خورده و این رژیم در چرخه‌ای فرسایشی از جنگ و رویارویی منطقه‌ای گرفتار شده است . مارک لینچ، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن، در تحلیلی در «فارن پالیسی» نوشت که راهبرد اسرائیل پس از ۷ اکتبر نه‌تنها به امنیت پایدار منجر نشده، بلکه این رژیم را در وضعیت فرسایشی قرار داده است .

افزایش نفرت و انزجار جهانی از اسرائیل

عملیات طوفان‌الاقصی باعث افزایش انزجار و نفرت جهانی از جنایات رژیم صهیونیستی شد و تظاهرات گسترده‌ای در کشورهای مختلف علیه اشغالگری اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین برگزار شد. این تغییر در افکار عمومی جهانی در نوع خود بی‌سابقه بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری سبأ یمن، یکی از برجسته‌ترین تحولات سیاسی و بین‌المللی این رویداد، «عزل جهانی رژیم صهیونیستی» است؛ به‌گونه‌ای که جایگاه و تصویر این رژیم در نهادهای بین‌المللی، دانشگاه‌ها و اتحادیه‌های غربی به‌شدت تنزل یافته و به‌عنوان یک «دولت منفور بین‌المللی» شناخته می‌شود .

پیامدهای حقوقی و بین‌المللی

در سطح حقوق بین‌المللی، پرونده نسل‌کشی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری، به یک پرونده محوری تبدیل شده است. آفریقای جنوبی در اوت ۲۰۲۶ مدارکی دال بر عدم پایبندی اسرائیل به دستورات الزام‌آور دادگاه ارائه کرد . همچنین گروه لاهه (The Hague Group) که در ژانویه ۲۰۲۵ تأسیس شد، در مارس ۲۰۲۶ میزبان چهل کشور بود که برای بررسی اقدامات عملی جهت اجرای حقوق بین‌الملل در فلسطین گرد هم آمدند .

در پایان می توان گفت عملیات «طوفان‌الاقصی» با وجود هزینه‌های سنگین انسانی و مادی، به نقطه عطفی در تاریخ مبارزات فلسطین تبدیل شد. این عملیات نه‌تنها مسئله فلسطین را از حاشیه به مرکز سیاست جهانی بازگرداند، بلکه ماهیت ذاتی رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی جهانی آشکار ساخت و موجی از انزجار و مطالبات حقوقی بین‌المللی علیه این رژیم به راه انداخت.

هرچند اسرائیل با حمایت همه‌جانبه غرب همچنان به جنایات خود ادامه می‌دهد، اما شکست هیمنه پوشالی آن و شکل‌گیری اتحاد مقدس محور مقاومت، نشان‌دهنده تغییر بنیادین در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به نفع آرمان فلسطین است. تحلیلگران معتقدند که تأثیرات این رویداد تاریخی برای دهه‌ها ادامه خواهد داشت و مسیر تحولات منطقه را بازتعریف خواهد کرد .

سجاد سلیمی

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