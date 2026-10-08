به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یائیر لاپید، رهبر مخالفان رژیم صهیونیستی، با اذعان به تشدید انزوای این رژیم در عرصه بین‌المللی گفت سال‌ها تلاش حماس، ایران و قطر برای قطع ارتباط اسرائیل با جامعه جهانی اکنون در حال به ثمر رسیدن است.

لاپید روز چهارشنبه در یک کنفرانس بین‌المللی در دانشگاه رایخمن در تل‌آویو اظهار کرد: «حماس، قطر و ایران همواره می‌خواستند ما را از جهان جدا کنند و اکنون جهان در حال جدا کردن خود از ماست.»

وی برای توضیح این وضعیت به مجموعه‌ای از تحولات بین‌المللی اشاره کرد؛ از جمله صدور حکم‌های بازداشت در لاهه، بازرسی چمدان‌های اسرائیلی‌ها در فرودگاه‌های هلند، اختلافات مرتبط با فوتبال در ایرلند، تحریم مسابقات یوروویژن و خروج نمایندگان برخی کشورها از سالن هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل.

رهبر مخالفان نتانیاهو تأکید کرد: «آن‌ها سال‌ها روی این موضوع کار کردند و اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است. اینها اتفاقاتی نیستند که صرفاً برای ما رخ داده باشند؛ این برنامه آنها بود. این هدف آنها از ابتدا بود.»

لاپید که پیش‌تر نخست‌وزیر اسرائیل بوده است، بارها از عملکرد دولت نتانیاهو در مدیریت روابط خارجی اسرائیل انتقاد کرده است. نتانیاهو همچنین در سه پرونده داخلی با اتهام‌های رشوه، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد روبه‌رو است و دیوان کیفری بین‌المللی نیز در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت او را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرد.

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