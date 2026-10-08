به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جابجایی بمب‌افکن‌های آمریکایی از بریتانیا و تخلیه بخشی از نیروهای نظامی این کشور از خاورمیانه، تناقضی مهم را در جنگ آمریکا علیه ایران آشکار کرده است. در حالی که واشنگتن از تضعیف نظامی و اقتصادی تهران سخن می‌گوید، حملات پهپادی و تهدیدهای غیرمتعارف، نیروهای آمریکایی را وادار کرده‌اند از مناطقی که برای دهه‌ها نماد قدرت نظامی واشنگتن در منطقه بوده‌اند، فاصله بگیرند.

این وضعیت، هزینه‌های راهبردی و لجستیکی فزاینده‌ای را بر آمریکا تحمیل می‌کند.

خروج بمب‌افکن‌های بی‌۱ از بریتانیا

روزنامه «نیویورک‌تایمز» گزارش داد تصمیم واشنگتن برای خارج کردن ۱۲ فروند بمب‌افکن بی‌۱ از پایگاه «فرفورد» در بریتانیا برخلاف آنچه «دونالد ترامپ» تلاش کرده آن را جلوه دهد، صرفاً یک جابه‌جایی معمولی نبوده است.

بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از دریافت اطلاعاتی مشخص و قابل اعتماد درباره طرحی برای حمله پهپادی از اطراف پایگاه به هواپیماها و نیروهای آمریکایی اتخاذ شد.

نیویورک‌تایمز»این اقدام را حلقه دیگری از مجموعه عقب‌نشینی‌هایی دانست که واشنگتن از زمان آغاز جنگ علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ ناچار به انجام آنها شده است.

جنگی که توان آمریکا را محدود کرد

به نوشته این روزنامه، جنگی که ترامپ قصد داشت از آن به‌عنوان نمایش قدرت آمریکا استفاده کند در عمل محدودیت‌هایی را بر توان واشنگتن تحمیل کرده است.

بخشی از نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های این کشور در خاورمیانه تخلیه شده‌اند. پایگاه‌هایی که برخی از آنها آسیب‌های قابل توجهی دیده‌اند و اکنون وزارت دفاع آمریکا درباره بازسازی آنها با تردیدهایی مواجه است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که واشنگتن دیگر نمی‌تواند مانند گذشته آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای سرخ را تضمین کند. موضوعی که یکی از دلایل اصلی حضور نظامی آمریکا در منطقه طی دهه‌های گذشته بوده است.

تغییر نقشه قدرت و افزایش هزینه عملیات

خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه‌های نزدیک‌تر به منطقه به این معناست که در صورت اجرای حملات جدید، این هواپیماها باید مسافت‌های طولانی‌تری را از خاک آمریکا طی کنند و در نتیجه به سوخت‌گیری هوایی بیشتری نیاز خواهند داشت.

از سوی دیگر، گروه‌های ناوهای هواپیمابر آمریکا که در دریای عرب مستقر هستند، برای دریافت تدارکات باید بیش از پیش به پایگاه «دیه‌گو گارسیا» متکی باشند. پایگاهی که حدود ۲۲۰۰ مایل با خلیج فارس فاصله دارد.

این فاصله بیشتر می‌تواند هفته‌ها زمان و هزینه‌های سنگینی را به عملیات نظامی آمریکا اضافه کند.

ایران خارج از معادلات جنگ متعارف ضربه می‌زند

روزنامه «واشنگتن‌پست» بر جنبه دیگری از این تحولات تمرکز کرده است. اینکه ایران با وجود برتری گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی در توان نظامی متعارف، توانسته از پهپادها، تهدیدهای سایبری و عملیات غیرمستقیم برای قرار دادن رقیب در وضعیت آماده‌باش دائمی استفاده کند.

به نوشته این روزنامه، ایران طی یک هفته بیش از ۱۰ کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده و از تهدید دریایی برای تأثیرگذاری بر بازارهای انرژی استفاده کرده است.

ایران همچنین از پهپادها برای حمله به پایگاه‌های آمریکا و کشتن نیروهای آمریکایی استفاده کرده و متحدانش از جمله نیروهای مسلح یمن نیز برای حمله به اهدافی در عربستان وارد عمل شده‌اند.

برتری نظامی، بدون مصونیت از جنگ فرسایشی

«واشنگتن‌پست» به نقل از کارشناسان نوشته است که تهران با وجود آنکه توان دریایی و هوایی آن آسیب دیده و شماری از فرماندهان ارشدش شهید شده‌اند، توانسته دستاوردهای نمادین و تاکتیکی قابل توجهی به دست آورد.

این وضعیت نشان‌دهنده تغییری در ماهیت جنگ است. در اختیار داشتن تسلیحات پیشرفته‌تر لزوماً مانع از آن نمی‌شود که طرف مقابل بتواند با استفاده از نقاط ضعف موجود در پایگاه‌ها، زنجیره‌های تأمین و فضای سایبری، اختلال گسترده ایجاد کند.

به بیان دیگر، ایران تلاش کرده است به جای رقابت مستقیم با برتری نظامی آمریکا، هزینه بهره‌برداری واشنگتن از این برتری را افزایش دهد.

پیام فراتر از بریتانیا

خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه «فرفورد» که از زمان جنگ جهانی دوم با همکاری نظامی آمریکا و بریتانیا پیوند خورده، یکی از بارزترین نمونه‌های این وضعیت محسوب می‌شود.

به گزارش «واشنگتن‌پست»، نگرانی‌ها درباره احتمال حمله پس از بازداشت پنج نفر در نزدیکی این پایگاه افزایش یافت. با این حال، پلیس بریتانیا در کامیون‌های آنها، پهپاد یا مواد منفجره پیدا نکرد و تنها چند مخزن سوخت یافت. این افراد نیز بعداً با قرار وثیقه آزاد شدند.

مقام‌های بریتانیایی همچنین تهدید جدید و تأییدشده‌ای را ثبت نکرده‌اند. مسئله‌ای که درباره سطح واقعی خطری که اطلاعات آمریکا بر مبنای آن جمع‌آوری شده بود، پرسش‌هایی ایجاد کرده است.

فشار بر پایگاه‌ها؛ دستاوردی برای تهران؟

با وجود این ابهامات، برخی کارشناسان معتقدند صرف وادار کردن آمریکا به جابه‌جایی بمب‌افکن‌هایش می‌تواند برای تهران یک دستاورد معنوی محسوب شود.

برخی تحلیل‌های آمریکایی هشدار داده‌اند که ایران ممکن است از این تحولات به این نتیجه برسد که فشار بر پایگاه‌های آمریکا می‌تواند واشنگتن را به عقب‌نشینی وادار کند.

در این صورت، پیامدهای چنین رویکردی محدود به یک پایگاه یا یک عملیات نخواهد بود و می‌تواند بر نحوه استقرار نیروهای آمریکا در سراسر خاورمیانه اثر بگذارد.

تناقض بزرگ جنگ برای واشنگتن

تناقض بزرگ جنگ آمریکا علیه ایران از نگاه این تحلیل‌ها در همین نقطه نمایان می‌شود. ترامپ بارها اعلام کرده که ایران فروپاشیده و در آستانه تسلیم است، اما تهران با وجود متحمل شدن خسارت‌های سنگین، نشان داده است که می‌تواند برتری نظامی آمریکا را به یک نبرد فرسایشی تبدیل کند.

واشنگتن اکنون ممکن است ناچار شود پایگاه‌های خود را در فاصله‌ای دورتر از مناطق درگیری ایجاد کند، آرایش نیروهایش در خاورمیانه را تغییر دهد و هزینه‌هایی را متحمل شود که می‌تواند به ده‌ها میلیارد دلار برسد.

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