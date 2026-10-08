به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان امروز (پنج‌شنبه، ۱۶ مهر) در ایکس اعلام کرد از مجموع ۱۶۰ میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای بخش آموزش در افغانستان، تنها ۲۲ میلیون دلار، معادل کمتر از ۱۴ درصد، تأمین شده است.

اوچا تأکید کرد نظام آموزشی افغانستان به معلم، کلاس درس مناسب و منابع آموزشی نیاز دارد، اما برای دختران، بحران ابعاد گسترده‌تری دارد؛ زیرا ممنوعیت تحصیل آنان در مقاطع بالاتر از دوره ابتدایی همچنان ادامه دارد.

این نهاد سازمان ملل خواستار تأمین فوری بودجه برای بخش آموزش و رفع ممنوعیت تحصیل دختران شده و تأکید کرده است که این اقدامات نمی‌تواند بیش از این به تعویق بیفتد.

اولگا چرفکو، از کارکنان اوچا در افغانستان، نیز در جریان بازدید از یک مدرسه در لشکرگاه، مرکز استان هلمند افغانستان، گفت کمبود منابع، مدارس و به‌ویژه معلمان، دسترسی به آموزش را در افغانستان به‌شدت محدود کرده است. به گفته او، بسته ماندن مدارس دخترانه در مقاطع بالاتر از ابتدایی، این وضعیت را برای دختران وخیم‌تر کرده است.

چرفکو افزود پیامدهای این محدودیت‌ها به کلاس‌های درس محدود نمی‌شود؛ زیرا کاهش فرصت‌های آموزشی، در آینده به کاهش نیروی کار جدید منجر خواهد شد. او گفت بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش که حضور زنان در آنها ضروری است، از این وضعیت تأثیر بیشتری می‌پذیرند.

به گفته او، آموزش تنها به معنای یادگیری نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر آینده و توسعه جامعه است و محدودیت‌های موجود پیامدهای آن را متوجه کل جامعه افغانستان می‌کند.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، در پنج سال گذشته و از زمان ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، حدود ۲.۶ میلیون دختر از آموزش بازمانده‌اند.

سازمان ملل همچنین اعلام کرده است شمار معلمان زن افغانستان از حدود ۷۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به ۶۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این نهاد پیش‌بینی کرده در صورت تداوم محدودیت‌های کنونی، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۰ هزار معلم زن دیگر را از دست بدهد و شمار آنان به حدود ۴۶ هزار نفر کاهش یابد.

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