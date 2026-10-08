به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶، رأی مسلمانان این کشور به یکی از متغیرهای مهم در رقابت میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تبدیل شده است. این جامعه که در گذشته گرایش بیشتری به جمهوری‌خواهان داشت، پس از حملات ۱۱ سپتامبر و افزایش نظارت شدید، تبعیض و محدودیت‌های مدنی به‌تدریج به سمت دموکرات‌ها متمایل شد؛ با این حال، سیاست خارجی واشنگتن در قبال فلسطین و جنگ‌های منطقه غرب آسیا بار دیگر شکاف‌هایی جدی در این گرایش ایجاد کرده است.

به نوشته رسانۀ هندی WION، بسیاری از مسلمانان آمریکا در سال‌های اخیر نسبت به سیاست‌های دولت‌های این کشور در قبال فلسطین، به‌ویژه حمایت واشنگتن از اسرائیل در جنگ غزه، دچار نارضایتی شده‌اند. عملکرد دولت جو بایدن در نسل‌کشی اسرائیل در غزه موجب کاهش حمایت بخشی از مسلمانان از دموکرات‌ها شد و مواضع دولت دونالد ترامپ نیز، از جمله حمایت نزدیک از اسرائیل و سیاست‌های محدودکننده مهاجرتی، نتوانسته این فاصله را برطرف کند. موضوع فلسطین همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سیاسی بخشی از رأی‌دهندگان مسلمان است.

این رسانه می‌افزاید در کنار فلسطین، سیاست آمریکا در قبال ایران و تحولات جنگ در غرب آسیا نیز می‌تواند بر نگاه مسلمانان آمریکایی به انتخابات اثرگذار باشد. نزدیکی دولت ترامپ به اسرائیل و رویکرد واشنگتن در قبال مناقشات منطقه، در شرایطی مطرح است که مسلمانان آمریکا سیاست خارجی و پیامدهای آن برای کشورهای منطقه را با مسائل داخلی مانند آزادی‌های مدنی، تبعیض و حقوق مهاجران مرتبط می‌دانند و از آن ناراضی‌اند. در این میان، تلاش ترامپ برای معرفی خود به‌عنوان میانجی و صلح‌طلب در منطقه، در کنار حمایت او از اسرائیل، با تردیدها و انتقادهایی در میان بخشی از این جامعه روبه‌رو شده است.

این تغییرات باعث شده بخشی از مسلمانان آمریکا دیگر خود را به‌طور قطعی در اردوگاه جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها تعریف نکنند و حتی به نامزدهای مستقل و احزاب ثالث روی بیاورند. بر اساس یک نظرسنجی شورای روابط اسلامی آمریکا (CAIR) در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، جیل استاین، نامزد حزب سبز، با ۵۳ درصد بیشترین حمایت را در میان رأی‌دهندگان مسلمان شرکت‌کننده در این نظرسنجی به دست آورد؛ دونالد ترامپ با ۲۱ درصد و کامالا هریس با ۲۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در میشیگان نیز جنبش «غیرمتعهد» با هدف اعتراض به حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل، تلاش کرد از آرای مسلمانان به‌عنوان اهرم فشار سیاسی استفاده کند.

همزمان، جامعه مسلمانان آمریکا در حال افزایش حضور خود در ساختار سیاسی این کشور است و طبق گزارش WION، حدود ۲۵۵ مسلمان در ۲۶ ایالت در مناصب عمومی فعالیت دارند. به این ترتیب، مسلمانان آمریکا در انتخابات پیش‌رو بیش از گذشته به یک گروه سیاسی فعال و سیال تبدیل شده‌اند؛ گروهی که تصمیم سیاسی آن تحت تأثیر همزمان مسائل داخلی آمریکا، از جمله تبعیض و آزادی‌های مدنی، و مسائل خارجی مانند فلسطین، اسرائیل، ایران و جنگ‌های منطقه‌ای قرار دارد.

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