پیام تسلیت وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان به وزیر خارجه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در پیامی به سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درگذشت خواهر وی را تسلیت گفت.

مولوی امیرخان متقی در این پیام خطاب به سیدعباس عراقچی، ضمن ابراز تأسف از درگذشت خواهر او، این ضایعه را موجب اندوه و تأثر دانست و با وزیر امور خارجه ایران و خانواده او ابراز همدردی کرد.

در متن این پیام آمده است که متقی و همکارانش مراتب تسلیت، همدردی و غم‌شریکی خود را به عراقچی، خانواده و بازماندگان آن مرحومه اعلام می‌کنند.

سرپرست وزارت امور خارجه طالبان همچنین از خداوند متعال برای درگذشته، رحمت و مغفرت و برای وزیر امور خارجه ایران و خانواده او، صبر و اجر مسئلت کرده است.

بدرالسادات عراقچی، خواهر سیدعباس عراقچی، پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ پس از حدود یک سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. مراسم تشییع و خاکسپاری او نیز روز جمعه برگزار شد. پیام تسلیت امیرخان متقی یک هفته پس از درگذشت وی و در ۱۶ مهر منتشر شده است.

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