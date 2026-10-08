تأکید طالبان بر اجرای قانون منع تصویربرداری در قندهار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در استان قندهار در نامه‌ای به نهادهای مرتبط، از آنان خواسته است در اجرای ماده ۲۲ قانون امر به معروف و نهی از منکر با این اداره همکاری کنند.

در این نامه که در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ صادر شده، تأکید شده است که نهادهای ذی‌ربط مسئول تشویق مردم به رعایت مفاد این ماده هستند و باید در زمینه اجرای آن با اداره امر به معروف همکاری کنند.

این اداره همچنین خواسته است در مراسم افتتاحیه جلسات و برنامه‌ها، اجرای ماده ۲۲ به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و شرکت‌کنندگان درباره محدودیت‌های وضع‌شده در این ماده آگاه شوند.

بر اساس بند نهم ماده ۲۲ این قانون، استفاده از ضبط، رادیو و وسایل مشابه در رایانه‌های همراه و همچنین تهیه و مشاهده تصاویر و فیلم با استفاده از این وسایل ممنوع اعلام شده است. مواد ۱۷ و ۲۲ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز محدودیت‌های گسترده‌ای بر عکاسی و فیلم‌برداری از موجودات زنده وضع کرده‌اند.

اجرای این محدودیت‌ها پیش‌تر در شماری از استان‌های افغانستان آغاز شده و در مواردی خبرنگاران به دلیل عکاسی و فیلم‌برداری بازداشت یا با محدودیت در فعالیت حرفه‌ای مواجه شده‌اند؛ روندی که نگرانی‌هایی درباره دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات و آزادی فعالیت خبرنگاران در افغانستان ایجاد کرده است.

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