به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـجنبش امل در دومین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، مراسمی در شهر قانا در جنوب لبنان برگزار کرد.

در این مراسم مصطفی بیرم، وزیر سابق لبنان، در کنار علما، خانواده‌های شهدا و مجروحان، اعضای فرماندهی منطقه، شخصیت‌ها، فعالان و جمعیتی از اهالی حضور داشتند.

بیرم در سخنرانی خود تأکید کرد: دشمن اسرائیلی برای حمله به لبنان نیازی به بهانه ندارد. پروژه «اسرائیل» پروژه‌ای توسعه‌طلبانه است و فداکاری‌های انجام‌شده، پیروزی هم‌تراز با قربانی‌هایی که تقدیم شده، خواهد ساخت.

وی گفت: این قربانی‌ها از ناقه قوم صالح کم‌تر نیستند؛ ما رهبر بزرگ خود را تقدیم کردیم و گروهی رهبر و فرمانده خود را تقدیم کردند، گروهی امامشان را ربودند و بدین ترتیب هر یک از ما تبدیل به موسی صدر شد؛ گروهی نیز سید حسن و سید هاشم را ترور کردند، پس هر یک از ما تبدیل به حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین شدیم. این‌ها تنها یک گروه نیستند، بلکه اهل حق هستند و در هر مرحله هدف ما قرار می‌گیرند، زیرا در برابر آن‌ها ایستاده‌ایم.

بیرم اشاره کرد: ما امید بشریت و امید لبنان هستیم و ما کسانی هستیم که لبنان را ایستاده نگه می‌داریم، نه قدرت سیاسی لبنان.

وی قدرت فعلی را موقتی دانست و گفت: این قدرت بر پایه خون‌ها، فداکاری‌ها و خسارت‌های ما آمده است تا از نظر سیاسی در آنچه «اسرائیل» نتوانسته است از نظر نظامی محقق کند، سرمایه‌گذاری کند. اما ما در طول پانزده ماه، علی‌رغم تمام فداکاری‌ها، ایستادگی و صبر کردیم تا لحظه مهم فرا رسید؛ پس وارد جنگ شدیم، نه برای اینکه حامی ایران باشیم، بلکه برای اینکه به ایران تکیه کنیم.

وی گفت: همان‌طور که دشمن اسرائیلی به آمریکا و به غرب تکیه می‌کند، حق ما نیز هست که در این منطقه به یکدیگر، اعم از ملت‌ها و کشورها، تکیه کنیم. چه خوب است اگر کشورهای عربی چنین کنند، اما خداوند این شرف را به آن‌ها نخواهد داد، زیرا آن‌ها کشورهای سازشکار و ذلیل هستند؛ ترامپ می‌آید تا پول آن‌ها را بگیرد و سپس خارج می‌شود تا آن‌ها را تحقیر کند؛ آن‌ها نه کرامت دارند و نه عزت. شرف قدس ابا دارد که جز به دست مؤمنان، آزاد شود.

او افزود: سید موسی صدر و سید حسن نصرالله گفتند که پیروزی توسط خداوند به همه مردم داده نمی‌شود، بلکه او می‌خواهد غربالی به راه اندازد تا بهترین نان را بیرون آورد. ما از فداکاری‌ها و ایمان خود می‌خوریم تا با ایمان، عزت و کرامت، سیرابی ابدی بسازیم؛ ما نیازی به آزمند عزت نداریم، زیرا از آن لبریز هستیم. ما کسانی هستیم که خواهان گزینه دولت هستیم، اما دولتی عزتمند و مقتدر می‌خواهیم.

طرح سقوط ایران در چند روز شکست خورد

بیرم ادامه داد: طرح این بود که ایران طی چند روز کوتاه سقوط کند و سپس به سراغ ما بیایند و بر منطقه مسلط شوند. ترامپ نیز می‌خواست بر انرژی و گاز ایران مسلط شود؛ او در اصل با پول کشورهای عربی، از طریق کشورهای عربی، بر آن‌ها چیره شده است. او بر ونزوئلا و با عملیاتی تروریستی مسلط شده است. همه این‌ها برای آن است که بر چین مسلط شود و مانع برتری آن گردد، آن هم به قیمت پول و ثروت‌های ما. اما چون ما اهل عزت و کرامت هستیم و شعار «هیهات منا الذلة» را سر می‌دهیم، معادله تغییر کرد؛ ایران با عزت ایستادگی کرد و پروژه را شکست داد.

بیرم خاطرنشان کرد: جنگ سال ۲۰۲۴ معجزه ایستادگی بود و قدرت و عظمت ما در این نهفته است که هیچ‌کس در جهان نمی‌تواند آنچه ما متحمل شدیم را تحمل کند و همچنان به مسیر خود ادامه دهد. ما طی پنج روز دو دبیرکل را از دست دادیم، اما یک صالح جدید و یک شیخ بزرگوار، مانند حبیب بن مظاهر، یعنی جناب دبیرکل شیخ نعیم قاسم، پدید آمد تا اعلام کند که مسیر ادامه دارد؛ صالح پس از صالح. پس ما ثابت‌قدم ماندیم و بازگشت، همان‌گونه که ایستادگی بود، یک معجزه بود؛ علی‌رغم ترورهای روزانه ما طی پانزده ماه و سقوط قدرت و همدستی آن با دشمن. آن‌ها بر ما هجوم آوردند، ما را هدف قرار دادند و خونمان را ریختند، اما ما صبر کردیم؛ ما اهل آگاهی، ایمان و بصیرت هستیم و بر صلح اجتماعی و وحدت ملی حریصیم. اما اگر دستی برآید که به نمایندگی از «اسرائیل» بخواهد دست ما را قطع کند، همان‌گونه که دست «اسرائیل» است، آن را قطع خواهیم کرد.

بیرم به تفاهم‌نامه و توافق «چارچوب» اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و آمریکا منعقد شد و از سوی آمریکا و یک کشور منطقه‌ای دستور داده شد که شما آتش‌بس در لبنان را نپذیرید و لبنان را از ایران جدا کنید؛ این کار از طریق توافق «چارچوب» انجام شد که با قانون اساسی، توافق سیاسی و ملی، توافق طائف، وحدت ملی، میثاق ملی و منطق بشری مغایرت داشت و مسئولیت را بر عهده قربانی گذاشت و برای اشغالگر توجیه کرد.

او افزود: دشمن به کشتار و تخریب بازگشت، بنابراین مجبور شدیم گزینه آسان‌تر شر را بپذیریم تا سلاح مقاومت رو به دشمن خود باشد و به فتنه داخلی کشیده نشویم. اما این کافی نخواهد بود، زیرا هیچ راه‌حلی نمی‌تواند محقق شود مگر اینکه لبنان اولین رکن آن باشد.

وی افزود: همان‌طور که امام سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند ما نمادی داریم که بلاد شام پس از پیامبران و اولیا، مانند عظمت «سید عرب»، یعنی سید حسن نصرالله، به خود ندیده است.

بیرم بر این نکته تأکید کرد: مرحله پیش رو نیازمند صبر، آگاهی و پایداری است تا لحظه پیروزی پیش رو به اذن خدا فرا برسد؛ در واقع، کسی بر دشمن خود پیروز می‌شود که بیش از دشمنش یک ساعت صبر کند، به‌ویژه اینکه ما دارای این میراث، این ایمان و این یقین هستیم تا عزت لبنان را رقم بزنیم.

وی تأکید کرد: سلاح مقاومت، سلاحی هدفمند علیه دشمن است و همین سلاح، ارزش و عزت لبنان را حفظ می‌کند. اگر مقاومت وجود نداشت، چرا بیگانگان برای انجام کارهای اینجا می‌آمدند؟ آیا زمانی می‌آیند که زباله‌ها زمین را پر کرده باشد؟ آیا زمانی می‌آیند که در اصلاح جاده‌ها یا بازگرداندن اموال مردم به آن‌ها ناتوان باشند؟ آیا زمانی می‌آیند که نه گردشگری وجود دارد و نه برق؟ این قدرت چه دستاوردهایی داشته است؟ تنها دستاورد آن این است که آمده تا آنچه «اسرائیل» نتوانسته بود، انجام دهد.

بیرم در پایان گفت: اما شما، و «اسرائیل» و هر که شما را آورده و هر که بر بالای سر یا پشت سر شما ایستاده است، ناکام خواهید ماند؛ زیرا ما اهل این سرزمین، اهل حق، اهل ایمان، و اهل آگاهی و بصیرت هستیم. چون ما بر عهد خود هستیم و اهل ایمان، وفاداری، یقین و توکل بر خدا و آسمان هستیم؛ پس در ما جایی برای توهم و جایی برای ضعف نیست. ما با شهادت رهبرانمان سقوط نمی‌کنیم، بلکه عزت، ایمان و کرامت ما افزون می‌گردد.

.................

پایان پیام/