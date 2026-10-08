به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای مجارستانی خود در آنکارا تأکید کرد که «پیمان دفاعی مکه» یک پیمان دفاعی است، نه تهاجمی.

وی افزود: کشورهای عضو این پیمان در صورت هدف قرار گرفتن هر یک از اعضا، در کنار آن کشور خواهند ایستاد.

فیدان افزود: ترکیه در حال بررسی راه‌های کمک به عربستان سعودی برای مقابله با حملات انصارالله، به‌ویژه در زمینه دفاع هوایی است.

وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد که تحت «پیمان مکه»، نیروی نظامی برای حمله به خاک کشورهای دیگر اعزام نخواهد کرد.

وی همچنین اعلام کرد که تمامی اقدامات لازم برای ارجاع «توافقنامه مکه» به پارلمان ترکیه برای تصویب انجام شده است.

اظهارات فیدان در شرایطی منتشر شده است که پیش‌تر روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز به نقل از یک مقام ارشد نظامی پاکستان که نخواست نامش فاش شود، گفت که از جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان در حملات علیه انصارالله یمن استفاده شده است.

روز سه‌شنبه هفته جاری، کشورهای پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در بیانیه مشترکی تحت عنوان پیمان مکه مدعی شدند که امنیت هر کدام از این کشورها بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت جمعی سه کشور است.

در بیانیه مشترک سه طرف آمده است: اجرای تعهدات دفاع مشترک و تأمین نیروها و توانمندی‌های نظامی و استقرار سریع آنها در عربستان سعودی فوراً آغاز می‌شود.

پاکستان و ترکیه که طی حدود یک ماه گذشته نظاره‌گر ضربات کوبنده نیروهای مسلح یمن علیه تجاوزات سعودی‌ها بودند، مدعی شدند که آمادگی و توانمندی نیروهای سعودی در مقابله با تهدیدها و حملات را مورد تقدیر قرار می‌دهند.

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