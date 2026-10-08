پاکستان در حملات علیه انصارالله یمن مشارکت دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد نظامی پاکستان که نخواست نامش فاش شود، به روزنامه نیویورک‌تایمز گفت که از جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان در حملات علیه انصارالله یمن استفاده شده است.

این گزارش در حالی منتشر شده است که روز چهارشنبه، وزارت اطلاعات و پخش پاکستان در واکنش به گزارش اخیر رویترز مبنی بر اعزام دست‌کم ۳۰ هزار نیروی نظامی پاکستان به عربستان، آن را گمانه‌زنی درباره توافق دفاعی مشترک مکه توصیف و رد کرد و به این رسانه توصیه کرد به‌جای انتشار ارقام و جزئیات تأییدنشده، سؤالات خود را با مقام‌های رسمی ذی‌ربط در میان بگذارد.

رویترز در گزارشی اخیر مدعی شده بود که اسلام‌آباد در بحبوحه تنش‌های بین ریاض و صنعا، ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی خود را به عربستان اعزام کرده تا به این کشور در دفاع از مرزهای زمینی‌اش در مقابل حملات نیروهای مسلح یمن کمک کند.

طبق گزارش نیویورک تایمز، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان که با انصارالله یمن در جنگ است، روز چهارشنبه اعلام کرد ده‌ها موضع نظامی انصارالله در یمن، از جمله انبارهای موشک و مراکز فرماندهی، را هدف قرار داده است.

دیوید او. اسمیت، سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا که پیش‌تر وابسته نظامی این کشور در پاکستان و همچنین تحلیلگر ارشد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا بوده است، روز چهارشنبه گفت: اگرچه به آمار محرمانه دسترسی ندارد، اما اجماع میان تحلیلگران این است که حدود ۸ هزار نیروی نظامی پاکستانی در عربستان سعودی مستقر شده‌اند.

وی در ادامه گفت: این نیروها شامل یگانی از نیروی هوایی پاکستان و نیروهای پدافند هوایی ارتش این کشور هستند و احتمالاً برای کمک به تأمین امنیت زیرساخت‌های نفتی عربستان به کار گرفته خواهند شد.

اسمیت افزود: بعید است نیروهای پاکستانی مستقیماً وارد نبرد با انصارالله یمن شوند، زیرا اسلام‌آباد در تلاش است تعادل حساسی را برای حفظ روابط خود با ایران برقرار کند.

یک مقام پاکستانی دیگر نیز که او هم به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، مدعی شده است: انتظار می‌رود نقش پاکستان در این درگیری عمدتاً بر کاهش تهدیدهای پهپادی و موشکی انصارالله یمن از طریق پشتیبانی هوایی و نه انجام عملیات زمینی در یمن متمرکز باشد. ارتش پاکستان تاکنون از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.

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