به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اشغالگر صهیونیستی صبح امروز با حملات توپخانه‌ای، شهرستان المنصوری در استان جنوب را هدف قرار دادند و سپس این حملات به دره زبقین در استان النبطیه نیز گسترش یافت.

بر اساس این گزارش، حومه شهرستان‌های حداثا و برعشیت و وادی زبقین نیز بامداد امروز هدف حملات صهیونیستی قرار گرفت. سپس حداثا با آتش توپخانه هدف قرار گرفت و همزمان، نیروهای اشغالگر با رگبار سنگین به سمت این شهرستان شلیک کردند.

این خبرگزاری همچنین از پرواز پهپادهای رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز شهر صور و حومه آن خبر داد.

از دوم مارس گذشته، رژیم صهیونیستی حملاتی را علیه لبنان انجام داده است که به گفته مقامات لبنانی، دست‌کم به شهادت ۴۳۸۶ نفر و زخمی شدن ۱۲۴۱۳ نفر منجر شده و بیش از یک میلیون نفر نیز آواره شده‌اند.

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