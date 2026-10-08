به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ باسم الغریباوی، نماینده پیشین پارلمان عراق، در گفت‌وگویی اعلام کرد: شهروند در هر بحرانی که کشور با آن روبه‌رو می‌شود، نخستین قربانی اقدامات دولتی است.

وی اشاره کرد: تصمیم افزایش نرخ ارز بدون مطالعه کافی درباره پیامدهای آن گرفته شده است؛ امری که فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند و ممکن است به رکود در بازارها منجر شود.

الغریباوی افزود: دولت پیش از توسل به افزایش نرخ دلار، باید کنترل مرزهای خود را در دست می‌گرفت و با هدررفت و قاچاق مبارزه می‌کرد. همچنین باید به دنبال منابع درآمد جایگزین برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌رفت؛ نه اینکه آسان‌ترین راه را با افزایش نرخ ارز انتخاب کند.

وی توضیح داد: کارمند عراقی بیش از یک‌سوم قدرت خرید خود را در نتیجه افزایش قیمت‌ها و تغییرات نرخ ارز از دست داده است.

وی افزود: افراد کم‌درآمد، کارگران روزمزد و فقرا چگونه می‌توانند با پیامدهای افزایش هزینه‌های زندگی در شرایط اقتصادی کنونی مقابله کنند؟

الغریباوی اشاره کرد: پرسش‌هایی درباره استفاده برخی طرف‌های سیاسی از افزایش نرخ ارز وجود دارد. طبقه سیاسی از قبل از امکان افزایش نرخ دلار آگاه بود و برخی طرف‌ها پیش از اعلام تصمیم، دلار خریداری کردند و پس از افزایش نرخ ارز، دارایی‌هایشان به‌شدت افزایش یافت.

وی پرسید: در شرایطی که دولت تأکید می‌کند کشور با دشواری‌های اقتصادی روبه‌روست، چه ضرورتی برای ایجاد مناصب جدید مانند معاونان نخست‌وزیر وجود دارد؟ وی خواستار کاهش هزینه‌های دولتی و هزینه‌های غیرضروری شد.

الغریباوی اشاره کرد: پیامدهای این تصمیم در حال بازتاب یافتن در قیمت کالاها در بازارها است.

وی هشدار داد که ادامه افزایش قیمت‌ها و تشدید فشارهای معیشتی می‌تواند به خشم مردمی علیه دولت منجر شود.

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