نظام سعودی مجرم و قاتل کودکان و زنان است/ هر کس با متجاوز سعودی همراهی کند، در گناه و جنایت شریک است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، دبیرکل انصارالله یمن، در سخنرانی خود به مناسبت دهمین سالگرد جنایت رژیم سعودی در بمباران سالن بزرگ صنعا در سال ۲۰۱۶، تأکید کرد که نظام سعودی مجرم و قاتل کودکان و زنان است. به گفته وی، این نظام به‌طور مستمر غیرنظامیان، مساجد، بازارها و مناطق مسکونی را در پایتخت و همه استان‌های یمن هدف قرار می‌دهد.

دبیرکل انصارالله هشدار داد که هرگونه درگیری کشورهای عربی یا اسلامی یا گروه‌ها و سازمان‌ها در یمن در خدمت متجاوز سعودی، مشارکت در گناه و جنایت و ظلم است.

وی تأکید کرد: هر کس متجاوز سعودی را تأیید کند، اعم از نظام‌ها یا گروه‌ها و سازمان‌ها، خود را در گناه، جنایت و ظلم درگیر کرده است.

وی افزود: از بزرگ‌ترین مشکلات امت اسلامی این است که در محاسبات مربوط به دوستی و دشمنی، خدا را فراموش کرده و از مبانی، ارزش‌ها و مسئولیت دینی و اخلاقی فاصله گرفته است.

سید عبدالملک الحوثی گفت: کسی که با متجاوز سعودی در کشتن کودکان و زنان و ارتکاب جنایت‌ها علیه ملت یمن همراهی کند، خود را رسوا می‌کند و به کشور خود خیانت می‌کند.

وی افزود: از بزرگ‌ترین ننگ‌ها این است که در کنار قاتل کودکان و زنان بایستی و سپس با او همراه شوی.

وی تأکید کرد: کسی که خود را درگیر کند، تاریخ و شرافت خود را لکه‌دار می‌کند و صفحات سیاه و تاریکی در مشارکت در گناه و تجاوز و جنایت بر جای می‌گذارد و خود را با ننگ توصیف می‌کند و بار گناه مشارکت در ظلم و جنایت و خون ملت مظلوم مسلمان یمن و خون مردان و بزرگان و کودکانش را بر دوش می‌کشد.

وی تأکید کرد که نباید تصور شود مسئله ساده است. ملت یمن ملتی مسلمان و اصیل است و مظلوم واقع شده است. ظلم سعودی به ملت یمن از بی‌رحمانه‌ترین ظلم‌ها و از بزرگ‌ترین مظلومیت‌های روی زمین است. کسی که با متجاوز سعودی همراهی کند، خود را در ظلم بزرگی درگیر کرده که عواقبی در دنیا و آخرت دارد.

وی گفت: هر کشور و نظام و دولت و ارتش و سازمانی که می‌خواهد در ساحت اسلامی موضعی داشته باشد، باید به حمایت از ملت مظلوم فلسطین برخیزد؛ زیرا ملت فلسطین شایسته حمایت امت است، مظلوم است و آرمانش حق است و به حمایت و ایستادگی در کنار خود نیاز دارد.

وی پرسید: سعودی چه چیزی کم دارد؟ پول یا امکانات نظامی؟ وی اشاره کرد که سعودی شریک آمریکا و بریتانیا و اسرائیل است و امکانات عظیمی دارد و به حمایت نیاز ندارد.

وی تأکید کرد: کسی که در کنار سعودی بایستد، در گناه و تجاوز درگیر شده است.

دبیرکل انصارالله اشاره کرد: مشکل برخی که در مواضع خود دور از خدا و مبانی اسلام حرکت می‌کنند، این است که با انگیزه مالی و برای به دست آوردن پول حرکت می‌کنند. این انگیزه‌ای شیطانی است که در همراهی با ظالمان و تجاوز به مظلومان برای کسب منافع مالی نمود پیدا می‌کند. وی این را معامله دین به دنیا توصیف کرد.

وی خواستار عبرت گرفتن از عمر البشیر شد که تصور می‌کرد با تغییر مواضعش، بدون هیچ توجیهی در مواضع ظالمانه در کنار ملت یمن قرار می‌گیرد.

وی توضیح داد: رابطه ملت یمن با ملت سودان برادری است، اما البشیر با سعودی همراه شد و بر اساس منافع، خود را به سعودی نزدیک کرد. او در جنایت سعودی علیه ملت یمن ایستاد و ارتش سودان و نیروهای جنجوید را برای تجاوز به یمن فرستاد. این نیروها جنایت‌های هولناکی در مناطق مورد حمله در یمن مرتکب شدند.

وی پرسید: نتیجه چه بود؟ وی تأکید کرد که دستاوردهای مالی سرابی در برابر عقوبت الهی بود.

نتیجه همراهی با سعودی؛ سراب مالی و عقوبت الهی

وی گفت: جنایت‌هایی در سودان رخ می‌دهد و این ملت یمن را اندوهگین می‌کند. البشیر همه چیز خود را از دست داد و علیه او قیام کردند. وضعیت ارتش سودان و نیروهای جنجوید نیز روشن است.

وی توضیح داد: وقتی حکومت‌ها و نظام‌ها برای به دست آوردن پول به مزدور تبدیل می‌شوند، مشکل همان فراموش کردن خداست.

وی اشاره کرد: برخی انگیزه‌شان پول نیست، بلکه با محاسبات سیاسی و انگیزه‌های دیگر حرکت می‌کنند.

وی گفت: دیروز به کشور قطر هشدار دادم که حمایت از تجاوز سعودی به یمن، مشارکت در ظلم است. کسی که حتی با یک کلمه در کشتن یک مؤمن شریک شود، روز قیامت با این عنوان محشور می‌شود که از رحمت خدا ناامید است.

وی افزود: دیروز به کشور قطر یادآوری کردم که سعودی با او چه رفتاری داشت و امروز او را به حقایقی که خودش در واقعیت زندگی کرده، یادآوری می‌کنم. قطر در سال ۲۰۱۵ در تجاوز به یمن حتی در سطح نظامی مشارکت کرد، اما سعودی این مشارکت را نادیده گرفت و به او بدی کرد و کمپین بزرگی علیه او به راه انداخت و او را محاصره و منزوی کرد.

وی توضیح داد: تنها یک گذرگاه هوایی برای قطر باقی ماند که از طریق آن پروازهای غیرنظامی انجام می‌شد. سعودی تلاش کرد قطر را به طور کامل منزوی کند و محاصره سیاسی و اقتصادی اعمال کند.

همچنین دیگران را در کشورهای خلیج فارس و آمریکا علیه قطر تحریک کرد و آنها را به تروریسم و حمایت از تروریسم متهم ساخت و ترامپ را نیز تحریک کرد. با این حال، قطر در سطوح بین‌المللی و روابط عمومی مسیر منفی را در پیش گرفت. نزدیک بود قطر از محیط اسلامی خود منزوی شود و در حج برایش محدودیت ایجاد کنند.

وی اشاره کرد: سعودی همه این کارها را با قطر انجام داد بدون هیچ توجیهی و حتی قطر را تحقیر می‌کند.

وی تأکید کرد: همه ما می‌دانیم سعودی نسبت به قطر طمع زیادی دارد. سعودی می‌خواهد قطر را تصاحب کند، اما منتظر اجازه آمریکا است. حداقل خواسته سعودی این است که نظام قطر را سرنگون کند و امیری روی کار بیاورد که مطیع او باشد و هر چه می‌گوید انجام دهد.

وی توضیح داد: یکی از نقاط قوت قطر، میانجی‌گری در منازعات بود. قطر در یمن و کشورهای بسیاری فعالیت کرد و این کار خوبی بود و جایگاه برجسته‌ای برایش ساخت و همین باعث حسادت سعودی شد. اما اکنون که قطر به سمت سعودی چرخیده، این عقب‌نشینی بزرگی از جایگاهی است که به دست آورده بود.

رویکرد صهیونیستی نظام سعودی

سید عبدالملک الحوثی با استناد به آیه «وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ اللَّهَ عَلَیٰ مَا فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ» تأکید کرد که مسیر سعودی در تجاوز به یمن بر اساس رویکرد صهیونیستی شیطانی و ظالمانه است که با ارزش‌های اسلام، تعالیم آن، ارزش‌های فطری و قوانین بین‌المللی مغایرت دارد و بر روش‌های فریب به نام دین تکیه می‌کند.

وی بر اهمیت آگاهی قرآنی در مصون‌سازی امت اسلامی در برابر روش‌های فریب و گمراهی تأکید کرد و گفت: این آگاهی برگرفته از قرآن باید امت را از تأیید هر طاغوت یا جهتی که مسیر انحرافی می‌پیماید، بازدارد.

وی توضیح داد: فاصله بزرگ میان عناوین فریبنده و شعارهای دینی با حقیقت افراد، در لحظه‌های رویارویی آشکار می‌شود. در آن لحظه‌ها، نقاب‌ها فرو می‌ریزد و ارزش‌های واقعی نمایان می‌شود.

دبیرکل انصارالله اشاره کرد: کسی که خداوند درباره او فرموده «او سرسخت‌ترین دشمن است»، هنگام دشمنی، از ارزش‌های اخلاقی و انسانی تهی می‌شود. چنین کسی در ظلم و تجاوز گستاخ می‌شود، بر سرکشی و لجاجت اصرار می‌ورزد و در برابر حق و انصاف تسلیم نمی‌شود.

وی اشاره کرد: تجاوزگری این گروه به حد خطرناکی رسیده که به نابودی کشاورزی و نسل انسان منجر می‌شود. آن‌ها بخش کشاورزی و اقتصادی را هدف قرار می‌دهند و تخریب می‌کنند. همچنین مرتکب جنایت نسل‌کشی می‌شوند، جان انسان‌ها را مباح می‌شمارند و دام‌ها را هدف قرار می‌دهند.

وی تأکید کرد: ادعای نظام سعودی مبنی بر حمایت از مقدسات و اینکه نبردش با ملت یمن برای حفاظت از مقدسات است، دروغ، افترا و جنایت است.

وی پرسید: چگونه کسی که هر روز مرتکب جنایت می‌شود و قاتل کودکان و زنان است، می‌تواند برای حفاظت از مقدسات حرکت کند؟ وی سعودی را به دلیل قرار دادن کلمه توحید و شمشیر در پرچم خود در حالی که این شمشیر هرگز در برابر دشمنان امت کشیده نشده است، مورد انتقاد قرار داد.

دبیرکل انصارالله در ادامه سخنان خود به فجایع نظام سعودی در یمن اشاره کرد: از جمله انفجار بمب در منطقه عطان با سلاح‌های ممنوعه بین‌المللی در صنعا، حمله به اتوبوس کودکان ضحیان، حمله به عروسی در ذمار و حجه، جنایت در المخا در تعز و جنایت در الحدیده و همه استان‌های یمن.

وی تأکید کرد: تمام استان‌های یمن شاهد جنایت‌هایی بوده‌اند که به عنوان جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی یا جنایت‌های هولناک توصیف می‌شوند.

رهبر انصارالله برای نخستین بار جزئیات تازه‌ای از نبرد باب‌المندب افشا کرد. وی گفت: عربستان یک جبهه از صحرای اطراف استان لحج باز کرد تا از آنجا به باب‌المندب حمله کند. عربستان این جبهه را با یک فضاسازی رسانه‌ای و بسیاری از دروغ‌ها همراهی کرد. اما حقایق آشکار شد و رسوایی عربستان نمایان گشت.

وی تأکید کرد: خشم عربستان، رژیم صهیونیستی، آمریکا و غرب از این است که یمن بر حاکمیت ملی خود در باب‌المندب مسلط شده و این حق یمن است.

همچنین اشاره کرد: در سیاست بین‌الملل هیچ حساسیتی از سوی هیچ کشوری نسبت به تلاش عربستان برای تبدیل باب‌المندب به میدان رویارویی دیده نمی‌شود و این اقدام، خطری برای کشتیرانی بین‌المللی است.

رهبر انصارالله تأکید کرد: هر چه عربستان تجاوز و محاصره را ادامه دهد، در صادرات نفت بیشتر ضرر می‌کند و پایگاه‌های هوایی، تأسیسات نفتی و افسرانش هدف قرار می‌گیرند. وی عملکرد نیروهای مسلح یمن را «بی‌سابقه» توصیف کرد.

وی بر اهمیت انتشار تصاویر مستند این جنایت‌ها در میان جامعه اسلامی و رسانه‌ها در سطوح مختلف تأکید کرد و گفت: این جنایت‌ها در سال‌های گذشته به قدری مشهور شده که سعودی با ماهیت جنایتکارانه خود افشا شده است.

وی تصریح کرد: نظام سعودی با حمایت آمریکا و مشارکت صهیونیستی و بریتانیایی، عمداً وحشیانه‌ترین جنایت‌ها را علیه ملت یمن مرتکب می‌شود.

وی اشاره کرد: رسانه‌های غربی می‌گویند از زمان ازسرگیری همکاری اسرائیل با سعودی، شمار قربانیان غیرنظامی و زنان و کودکان افزایش یافته است.

نظام سعودی؛ مروج رویکرد صهیونیستی

رهبر انصارالله تأکید کرد: نظام سعودی رویکرد صهیونیستی را ترویج می‌کند و این رویکرد بر موضع نظامی و تشکیلات نظامی آن حاکم است.

وی افزود: نظام سعودی در برخورد با اسرا نیز روشی وحشیانه و پست در پیش می‌گیرد که هیچ ارتباطی با اخلاق اسلام و عرف فطری ملت یمن ندارد.

سید عبدالملک الحوثی تأکید کرد: نظام سعودی تلاش می‌کند اراده ملت یمن را بشکند و آن را به تسلیم وادار کند، اما این توهمی بیش نیست.

وی گفت: ملت یمن هر روز بر مظلومیت خود و عدالت آرمانش بیشتر یقین پیدا می‌کند و در مقابله با نظام قاتل کودکان و زنان مصمم‌تر می‌شود.

رهبر انصارالله از مردم یمن خواست روز جمعه در راهپیمایی میلیونی در صنعا و سایر استان‌ها شرکت کنند.

وی اعلام کرد: ما در هر دور جدیدی از تشدید تنش‌های رژیم صهیونیستی برای حمایت از ملت فلسطین آماده‌ایم و با بالاترین سطح از گزینه‌ها و مواضع، به قوی‌ترین شکل ممکن عمل خواهیم کرد.

وی همچنین عربستان را به (سرسخت‌ترین دشمن) توصیف کرد و گفت: نصیحت‌کنندگان زیادی به او توصیه کردند وارد صلح شرافتمندانه شود، اما او استکبار ورزید.

وی با اشاره به دوازده سال تجاوز و محاصره، گفت: هر چه خون‌ریزی و ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بیشتر شود، واکنش جامعه یمنی متفاوت‌تر می‌شود.

وی پرسید: آیا ملت یمن در برابر این جنایت‌ها احساس شکست و تسلیم دارد؟ یا اینکه این ملت اصیل و مؤمن، بر غم و خشم خود افزوده و برای انجام مسئولیت ایمانی و اخلاقی خود در برابر متجاوز، مصمم‌تر شده است؟

دبیرکل انصارالله در پایان تأکید کرد: نظام سعودی مجرم و قاتل کودکان و زنان و متجاوزی گناهکار است و نه آن‌گونه که خود را تحت عناوین دینی فریبنده معرفی می‌کند.

وی تأکید کرد: کسی که رویکرد صهیونیستی را دنبال می‌کند، نماینده اسلام و سنت نیست، بلکه نماینده رویکرد جنایتکارانه صهیونیستی است.

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