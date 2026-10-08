به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پ.ک.ک امروز پنجشنبه از عقب‌نشینی تمام نیروهای مسلح خود از داخل مرزهای ترکیه و مناطق مجاور خبر داد و تاکید کرد که تمام الزامات برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه را برآورده کرده است.

این گروه در بیانیه‌ای توضیح داد که این اقدام با هدف باقی نگذاشتن هیچ بهانه‌ای برای دولت ترکیه انجام شده است و خاطرنشان کرد که این اقدام مکمل تصمیم قبلی برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه است.

رهبری پ.ک.ک تأکید کرد که دولت ترکیه دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند از تهدید مسلحانه علیه خود صحبت کند، چرا که این گروه گام‌های بی‌سابقه‌ای در جهان برای حل چنین مشکلاتی برداشته است.

در این بیانیه هشدار داده شده است که اگر اهمیت این گام‌ها، به ویژه در مورد آزادی رهبر زندانی حزب، عبدالله اوجالان، به رسمیت شناخته نشود، به این معنی است که دولت ترکیه به سیاست انکار و حذف خود که قرن‌هاست ادامه دارد، ادامه خواهد داد.

حزب عدالت و توسعه (AKP) حاکم در ترکیه، در مرداد ماه لایحه‌ای را برای انحلال حزب کارگران کردستان به پارلمان این کشور ارائه کرد.

حزب کارگران کردستان ترکیه پیش‌تر در ۱۲ مه ۲۰۲۵ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) اعلام کرده بود که ساختار سازمانی خود را منحل کرده و به چهار دهه درگیری مسلحانه با دولت ترکیه پایان می‌دهد.

در بیانیه این حزب آمده بود که فعالیت‌های انجام‌شده به نام پ.ک.ک خاتمه می‌یابد و احزاب سیاسی کرد مسئولیت توسعه دموکراسی کردی را بر عهده خواهند گرفت.

تصمیم به انحلال این گروه در پی فراخوان اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ (اسفند ماه ۱۴۰۳) برای خلع سلاح اتخاذ شد؛ فراخوانی که نقطه عطفی در مسیر تحولات سیاسی مرتبط با مسئله کردها در ترکیه ارزیابی می‌شود.

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