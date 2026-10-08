بزرگان حوزه علمیه با وجود فقر و دشواری، مسیر علمی خود را رها نکردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - استاد سید مجتبی نورمفیدی در جمع نمایندگان، فضلا و طلاب شرق استان گلستان، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جمع، از تلاش‌های نمایندگان فضلا و طلاب شرق استان گلستان در پیگیری مسائل و مشکلات طلاب و فضلای این منطقه تقدیر کرد و اظهار داشت: «من دورادور این گرمی و صمیمیت و حرارت را در مجموعه طلاب و فضلای شرق استان حس کرده بودم، اما این جمع به‌خوبی این گرمی و صمیمیت و این شور و حرارت مجموعه شما را آشکار کرد.»

وی در ادامه با اشاره به آیه ۲۱۴ سوره بقره(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا) ، دشواری و ابتلا را از سنت‌های الهی در مسیر رسیدن به کمال دانست و تصریح کرد: «این سنت الهی است که کسی گمان نکند که جنت بدون این مشقت‌ها و سختی‌ها نصیب کسی می‌شود.»

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با بیان اینکه هیچ‌کس از ابتلائات و مشکلات مصون نیست، افزود:«سختی و مصیبت و گرفتاری به هیچ‌وجه حاکی از اشتباه و خطا در انتخاب مسیر نیست؛ اگر این‌گونه بود، نعوذ بالله باید بگوییم همه انبیا راهشان خطا بوده، چون بیشترین سختی‌ها را انبیا و اولیا متحمل شدند.»

بزرگان حوزه با وجود فقر و دشواری، مسیر علمی خود را رها نکردند

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به زندگی و سیره علمی بزرگان حوزه، از شیخ انصاری، مرحوم اصفهانی و شیخ طوسی به‌عنوان نمونه‌هایی از عالمانی یاد کرد که با وجود دشواری‌های فراوان، از حرکت علمی و رسالت خود دست نکشیدند.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه درباره شیخ انصاری گفت: «شیخ انصاری که امروز بعد از دو قرن آرا افکار و کتاب‌هایش بر حوزه سلطه دارد، با چه مشقتی تحصیل می‌کرد و درس می‌خواند؛ فقر مانع کار او نشد و سختی‌های زندگی جلوی حرکت و تلاش او را نگرفت.»

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر همچنین با اشاره به زندگی علمی مرحوم محقق اصفهانی، خاطرنشان کرد که وی با وجود مواجهه با مشکلات معیشتی و فقر در اواخر زندگی، افق فکری گسترده‌ای داشت و آثار و اندیشه‌های او همچنان در حوزه‌های علمی مورد استفاده و بررسی قرار می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط دشوار زندگی شیخ طوسی و حوادثی همچون آتش‌سوزی کتابخانه و خانه او، اظهار داشت: «تمام این مسائل ذره‌ای اراده او را برای طی این مسیر سست نکرد. این‌ها را حمل بر این نکرد که پس من دارم اشتباه می‌کنم و راه غلطی رفته‌ام و باید مسیرم را عوض کنم.»

مدیر موسسه دارالمعرفه افزود: «امروز هم گاهی طلاب و فضلای بااستعداد و آینده‌داری را می‌بینیم که اگر بتوانند سختی‌ها را تحمل کنند و تحصیلشان را ادامه دهند، حتماً جزء افراد تاثیرگذار در ترویج مکتب اهل بیت(ع)خواهند شد؛ اما گاهی به‌دلیل مشکلات و گرفتاری‌ها به این نتیجه می‌رسند که راه را اشتباه آمده‌اند.»

ضرورت «صبر فعالانه» در مسیر طلبگی

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل صبر منفعلانه به صبر فعالانه گفت: «گاهی انسان در برابر مشکلات صبر می‌کند، اما صبر او منفعلانه است؛ آنچه منشأ اثر است، صبر فعالانه است؛ صبری که با تحرک و پویایی و نشاط همراه باشد.»

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، صبر انبیا، ائمه(ع) و بزرگان حوزه را از جنس همین صبر فعالانه دانست و اظهار کرد: «این صبر، صبر ائمه خدا علیهم‌السلام، صبر انبیا و صبر بزرگان ما بوده است.»

وی در ادامه برای مواجهه با شرایط دشوار امروز، سه محور اساسی را مورد تأکید قرار داد:

تقویت پایه‌های معنوی، تقویت پایه‌های علمی و تقویت وحدت و همدلی حول رهبری



تأثیرگذاری واقعی بدون تقویت پایه‌های معنوی ممکن نیست

آیت‌الله نورمفیدی نخستین ضرورت را تقویت پایه‌های معنوی دانست و خاطرنشان کرد: «نمی‌شود بدون تقویت ستون‌های معنوی در زندگی انسان بتواند مؤثر باشد. تأثیر فقط به اسم و رسم و ظاهر و تبلیغات نیست؛ تأثیر در نفوس و قلوب، بدون تقویت پایه‌های اخلاقی و معنوی حاصل نمی‌شود.»

وی با اشاره به ماندگاری آثار شخصیت‌هایی همچون شهید مرتضی مطهری، اخلاص را از عوامل مهم ماندگاری فعالیت‌های علمی و دینی دانست و افزود: «شهید مطهری وقتی وارد میدان شد، به هیچ‌وجه دنبال نام و نان نبود؛احساس تکلیف کرد و وظیفه‌ خود را این دید که در آن شرایط دین را به جامعه عرضه کند.»

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر همچنین با نقل خاطره‌ای از آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی درباره آغاز نگارش شرح تحریرالوسیله، تصریح کرد که فعالیت علمی اگر با انگیزه الهی و بدون ملاحظات شخصی انجام شود، ماندگار خواهد شد.

وی تأکید کرد: «پایه‌های معنوی زندگی‌مان را حتی برای تأثیر در کارمان باید تقویت کنیم. نمی‌شود آن پایه‌ها سست باشد، اما ما بخواهیم سخنمان، کلاممان، دعوتمان و نصیحتمان اثر بگذارد.»

امروز هزاران مسئله حل‌نشده داریم

آیت‌الله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت پایه‌های علمی، وضعیت مسائل نوپدید و نیازهای علمی جامعه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: «امروز هزاران مسئله حل‌نشده داریم.»

وی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر گفت: «در همین پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در یکی از گروه‌های علمی، یعنی گروه فقه و حقوق و تکالیف شهروندی، حدود ۴۰۰ مسئله وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ یعنی ۴۰۰ طرح پژوهشی باید درباره این مسائل شکل بگیرد.»

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر این حجم از مسائل را نشان‌دهنده گستردگی وظیفه حوزه‌های علمیه دانست و افزود: «پژوهشگران حوزه باید به این‌ها بپردازند. کار بسیار زیاد است و باید افق دید را در این حوزه گسترده کرد و همت را بالا برد، اگر می‌خواهیم تلاش علمی داشته باشیم، باید بدانیم امروز دنیا در چه شرایطی است و چه نیازهایی دارد و ما چقدر کار باید بکنیم.»

تأکید بر همدلی و وحدت حول رهبری

سید مجتبی نورمفیدی سومین محور مورد تأکید خود را تقویت وحدت و همدلی حول رهبری دانست و با اشاره به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور، بر ضرورت افزایش تاب‌آوری مردم و پرهیز از رفتارها و سخنانی که موجب اختلاف می‌شود، تأکید کرد.

وی اظهار داشت: «مهم‌ترین چیزی که می‌تواند دشمن را از رسیدن به اهدافش باز دارد، اتحاد و همدلی مردم، تاب‌آوری مردم و تقویت این نظام و رهبری نظام است.»

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با تأکید بر نقش حوزه‌های علمیه در حمایت از جامعه خاطرنشان کرد: «ما امروز وظیفه داریم رهبری نظام را تقویت کنیم و اتحاد مردم را واقعاً تقویت کنیم. هر سخن یا هر رفتاری که به نوعی اختلاف در مردم ایجاد کند، حرام است.»

وی همچنین خدمت به مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان را از مهم‌ترین وظایف اجتماعی دانست و گفت: «خدمت کردن به مردم و رفع مشکلات، از بزرگ‌ترین اعمال صالح است. هر قدمی که به نوعی برای باز کردن گره از کار مردم برداشته شود، نزد خداوند احسان و پاداش دارد.»



تأکید بر توجه به مشکلات معیشتی طلاب

استاد نورمفیدی با اشاره به مشکلات معیشتی و زندگی طلاب، از جمله هزینه‌های درمان، مسکن، تحصیل و معیشت، از نمایندگان طلاب و فضلای شرق استان گلستان که این مسائل را پیگیری می‌کنند، تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه طلاب نیز بخشی از جامعه هستند، اظهار داشت: «هر کسی کاری از او برمی‌آید برای اینکه گرهی از کار مردم باز کند، باید انجام دهد.»

وی همچنین با اشاره به اهتمام آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان، نسبت به مسائل طلاب، از پیگیری موضوع صندوق قرض‌الحسنه و دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در این نشست خبر داد و اظهار داشت: «این نه از باب اینکه ما منتظر باشیم شما تقاضا بکنید؛ بلکه وظیفه خود می‌دانیم و اگر خدای نکرده در این وظیفه کوتاهی کنیم، باید پاسخگو باشیم.»



حمایت از ظرفیت‌های علمی طلاب و احیای آثار اندیشمندان گلستان



نورمفیدی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت علمی طلاب و فضلای استان گلستان، آنان را برخوردار از نجابت، تلاش و توان علمی دانست و اظهار داشت: «فضلا و طلاب گلستان نجیب، شریف، قانع و الحمدلله پرتلاش هستند و معدل فضلا و طلاب استان گلستان همین الان معدل خوبی است و چهره‌های علمی خوبی در مراکز علمی و پژوهشی حضور دارند و تلاش می‌کنند.»

وی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن زمینه رشد بیشتر این چهره‌ها، به فعالیت‌های پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و مؤسسه مرتبط با احیای آثار اندیشمندان منطقه اشاره کرد و افزود: «هنوز صدها اثر از آثار دانشمندان استرآباد و گرگان چاپ نشده و در گوشه کتابخانه‌هاست.»

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر خاطرنشان کرد: «در این چند سال، هفت اثر را توانسته‌ایم احیا کنیم، و این کار همچنان ادامه دارد.»

آیت‌الله نورمفیدی در پایان ضمن قدردانی از حضور علما، پیشکسوتان، نمایندگان و فضلای استان گلستان، برای حاضران آرزوی سلامتی و توفیق کرد و ابراز امیدواری کرد که با حفظ وحدت، افزایش تاب‌آوری و تلاش علمی و اجتماعی، شاهد پیروزی ملت ایران و امت اسلامی باشیم.

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