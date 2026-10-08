به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شصت‌وهفتمین دوره «نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربی بیروت» از ۹ تا ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی در «سی‌ساید آرنا» در ساحل شهر بیروت پایتخت لبنان برگزار می‌شود. رویدادی که پس از سال‌ها اختلاف و چنددستگی میان نهادهای برگزارکننده، این بار با همکاری «باشگاه فرهنگی عربی» و «اتحادیه ناشران لبنان» به‌صورت یکپارچه بازگشته است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این دوره با حمایت وزارت فرهنگ لبنان و مشارکت «مؤسسه فرهنگی فرانسه» و «دانشگاه آمریکایی بیروت» برگزار می‌شود. اقدامی که به گفته برگزارکنندگان با هدف بازگرداندن نمایشگاه به جایگاه خود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی جهان عرب انجام شده است.

حضور بیش از ۱۶۳ ناشر

در دوره جدید نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربی بیروت بیش از ۱۶۳ مؤسسه انتشاراتی حضور دارند که ۲۳ ناشر از میان آنها عربی هستند.

برنامه فرهنگی این نمایشگاه نیز شامل بیش از ۹۵ نشست و جلسه گفت‌وگو با حضور حدود ۲۸۰ چهره فکری، ادبی و هنری است. موضوعات این برنامه از ادبیات و شعر تا تاریخ، سیاست، هنر، موسیقی و پزشکی را دربر می‌گیرد.

در کنار این نشست‌ها، برنامه‌های امضای کتاب، شب‌های شعر و رویدادهای ویژه جوانان و نوجوانان نیز برگزار خواهد شد.

بازگشت دانشگاه آمریکایی به نمایشگاه

دانشگاه آمریکایی بیروت نیز بار دیگر در نمایشگاه حضور یافته است. حضوری که یادآور پیوند تاریخی این دانشگاه با این رویداد فرهنگی است.

نخستین نمایشگاه کتابی که «باشگاه فرهنگی عربی» در سال ۱۹۵۶ میلادی برگزار کرد، در محوطه دانشگاه آمریکایی بیروت برگزار شده بود.

این دانشگاه در دوره جدید برنامه فرهنگی متنوعی را با حضور شماری از نویسندگان و چهره‌های ادبی عرب ارائه می‌کند که از جمله آنها می‌توان به «واسینی الاعرج»، «رشید الضعیف»، «نجوی برکات»، «الحبیب السالمی» و «جلال برجس» اشاره کرد.

حضور فرانسه با برنامه‌ای چندزبانه

«مؤسسه فرهنگی فرانسه» نیز برای نخستین بار در قالب نمایشگاه یکپارچه کتاب بیروت حضور دارد.

این مؤسسه برنامه‌ای فرانکوفون با حضور بیش از ۴۰ نویسنده و هنرمند از ۹ کشور تدارک دیده است. برنامه‌های این بخش به زبان‌های عربی، فرانسوی و انگلیسی برگزار می‌شود و فعالیت‌هایی نیز در شماری از مناطق لبنان در نظر گرفته شده است.

بحران نشر؛ از کاهش مطالعه تا گرانی کتاب

«غسان سلامه» وزیر فرهنگ لبنان، شنبه گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که یکپارچه‌سازی نمایشگاه‌های کتاب در لبنان، شرطی اساسی برای مقابله با چالش‌های پیش روی صنعت نشر است.

او با اشاره به تغییر الگوی مطالعه گفت که خواندن سنتی، طولانی و متمرکز در حال کاهش است و جای خود را به الگوهای مطالعه کوتاه، پراکنده و دیجیتال می‌دهد.

از سوی دیگر، بحران مالی لبنان از سال ۲۰۱۹ میلادی، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های چاپ و توزیع و گسترش پدیده کپی و انتشار غیرقانونی آثار، فشار بیشتری بر صنعت نشر این کشور وارد کرده است.

چالش اصلی؛ بازگرداندن خوانندگان کتاب

با این حال، از نگاه برگزارکنندگان، مسئله اصلی تنها یکپارچه کردن نمایشگاه نیست. بلکه چالش بزرگ‌تر، بازگرداندن مخاطب به کتاب به‌ویژه نسل جوان، در شرایطی است که عادت‌های مطالعه تغییر کرده و محتوای دیجیتال بر فضای فرهنگی مسلط شده است.

به همین دلیل، برنامه این دوره تنها به عرضه و فروش کتاب محدود نمی‌شود. کارگاه‌های نویسندگی، نقاشی و ترجمه، جلسات کتاب‌خوانی تعاملی و برنامه‌هایی درباره پیوند کتاب و هنر نیز در نظر گرفته شده است.

هدف از این برنامه‌ها آن است که کتاب بار دیگر جایگاه خود را در مرکز زندگی فرهنگی بیروت پیدا کند. شهری که نمایشگاه کتاب آن پس از سال‌ها اختلاف میان نهادهای برگزارکننده، اکنون بار دیگر در قالبی یکپارچه به صحنه فرهنگی بازگشته است.

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