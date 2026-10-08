به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اخیرا یک گروه افراطی موسوم به "هیئت علمای مسلمان عراق" که در اردن مستقر است، با انتشار فتوایی خطاب به اهل‌سنت عراق، اعلام کرد که واجب است زیر پرچم رژیم سعودی، علیه انصارالله یمن وارد جنگ شوند

حاج «عبدالقادر الکربلائی» معاون نظامی جنبش نجباء عراق، در واکنش به این فتوای تروریستی ـ تکفیری، تصریح کرد: وقتی می‌بینیم مزدور سرویس اطلاعاتی اردن که به اتهام تروریسم، بمب‌گذاری و کشتار بی‌گناهان تحت‌تعقیب است، به‌نام یک تشکل اسلامی بیانیه صادر می‌کند (آن‌هم تشکلی که نه عالمی در آن حضور دارد و نه حتی مسلمانی) درمی‌یابیم ضربات انصارالله به‌قدری دقیق و اثرگذار بوده که صدای زوزه صهیونیست‌ها بلند شده و عوامل خود را برای تبلیغات مسموم علیه مجاهدان یمنی به‌خط کرده‌اند.

وی ادامه داد: تأسف‌بار است که جهان شاهد جنایات هولناک رژیم وهابی سعودی و کشتار غیرنظامیان یمنی ازجمله زنان و کودکان باشد، اما در قبال آن سکوت کند. در مقابل، مفتی‌های درباری را می‌بینیم که با هدایت رژیم اسرائیل، برای تحریف واقعیت‌ها و وارونه جلوه دادن حقایق، وارد میدان شده‌اند.

معاون نظامی جنبش نجباء عراق تاکید کرد: ای انصارالله، ای یاران خدا و پیامبر و اسلام؛ ما در کنار شماییم و هرگز تنهایتان نخواهیم گذاشت. این صدای همه آزادگان جهان است. پیروزی‌هایتان گوارا باد؛ به امید دیداری نزدیک با شما در پایتخت یمنِ پیروز و آزاد.

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