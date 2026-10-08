به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک افسر این ارتش، کشته و پنج نظامی دیگر در دو حادثه جداگانه در جنوب لبنان زخمی شده‌اند.

بر اساس بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، این افسر بر اثر واژگونی یک خودروی نظامی این ارتش از نوع «هامر» در جنوب لبنان، کشته شد. در همین حادثه، سه نظامی صهیونیست دیگر نیز زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.

حادثه دوم بر اثر استفاده نادرست از مهمات

در تحولی دیگر، سازمان پخش رژیم صهیونیستی گزارش داد که دو نظامی دیگر این رژیم بر اثر آنچه حادثه عملیاتی دیگر در جنوب لبنان خوانده شد، به‌طور سطحی زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، حادثه دوم در پی استفاده نادرست از مهمات رخ داده است.

ادامه حملات رژیم صهیونیستی با وجود توافق

رژیم صهیونیستی از دوم مارس گذشته حملات خود به لبنان را آغاز کرده است. بر اساس آخرین آمار رسمی لبنان، این حملات تاکنون به شهیدشدن ۴ هزار و ۳۸۶ نفر و زخمی‌شدن ۱۲ هزار و ۴۱۳ نفر انجامیده است.

بیروت و تل‌آویو در ۲۶ ژوئن توافقی را با میانجیگری آمریکا در واشنگتن امضا کردند که بر اساس آن، رژیم صهیونیستی باید به‌تدریج از اراضی لبنان عقب‌نشینی کند و ارتش لبنان در مناطقی که نیروهای نظامی صهیونیست از آنها خارج می‌شوند، مستقر شود.

با وجود این توافق، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ادامه دارد و این رژیم همچنان مناطق متعددی از خاک لبنان را در اشغال خود دارد. مناطقی که برخی از آنها دهه‌هاست تحت اشغال هستند و برخی دیگر در جریان جنگ‌های اخیر به تصرف رژیم صهیونیستی درآمده‌اند.

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