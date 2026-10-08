به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای فرمانده کل قوا در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، ضمن قدردانی از مجاهدت و رشادت فرماندهی شجاع و باهوش و نیروهای غیور فراجا و خانواده های آنان، فراجا را از ستون های مستحکم امنیت کشور خواندند و تأکید کردند: تقویت همه جانبه نیروهای حافظ امنیت از جنبه‌های مختلف خصوصا ارتقاء فناوری‌ها از جمله استفاده هدفمند از هوش مصنوعی، نقش مهمی در کیفیت و تسهیل ماموریت ها دارد.

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم

امنیّت، از مهمترین نعمات الهی است و برقراری آن در نقاط مختلف ایران عزیز، از شهرهای بزرگ تا جزئی‌ترین واحدهای جمعیّتی در روستاها و محلّه‌ها، از مرزبانی‌های سخت در شرایط دشوار آب و هوایی و اقلیم‌های متنوّع کوهستان‌ها تا دریاها، از دشت‌ها و جنگل‌ها تا مرکزی‌ترین نقاط کشور، مرهون رشادت و شجاعت نیروهای فداکار و زحمتکش فراجا به‌عنوان یکی از ستون‌های مستحکم امنیّت کشور است.

این امنیّت ابعاد مختلف اجتماعی، اخلاقی، و آسایش عمومی را در جامعه فراهم می‌کند و چنین خدمت ارزشمندی علاوه بر جهاد فی سبیل‌الله، از پشتوانهٔ اجتماعی قوی برخوردار است. نقش پررنگ فراجا در سطوح مختلف از رده‌های فرماندهی و ستادی تا کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها برای تأمین امنیّت در سال‌های اخیر برجستگی بیشتری یافته است و نشانه‌های این تأثیر در جنگ‌های تحمیلی دوّم و سوّم آشکارتر شد.



تمرکز و اصرار دشمن جنایتکار آمریکایی ـ صهیونی برای ضربه زدن به رده‌های مختلف فراجا از بالاترین سطوح تا سرپنجه‌های آن نیز اهمیّت این نهاد را بیش از پیش عیان نمود. امّا این تلاش مذبوحانه و ضربات خباثت‌آلود به ارکان نظم و امنیّت جامعه که مشابهی برای آن در طول تاریخ موجود نیست، باعث نشد تا نیروهای شجاع فراجا ذرّه‌ای از مأموریّت خود کوتاه بیایند و حتّی در خیابان‌ها و خودروها، همان نقش و وظایفی که در اَمکنه و مقرهای خود ایفا می‌کردند را به انجام رساندند.



به همین جهت ملّت مظلوم و مقتدر ایران، قدردان زحمات و تلاش‌های بی‌وقفهٔ خدمتگزاران به امنیّت کشور هستند و متقابلاً نیروهای فراجا که همانند ارتش و سپاه از عمق جامعه برمی‌خیزند، با رفتار اعتمادآفرین خود می‌توانند اعتماد مردم را به این نهاد ارزشمند ارتقاء ببخشند. ممکن است خیلی از اوقات زحمات و فداکاری‌های حافظان امنیّت، نزدِ برخی افراد عادّی‌انگاری شود و همین مظلومیّت و گمنامی است که اجر آنان را در پیشگاه الهی افزون می‌سازد. تقویّت همه‌جانبهٔ نیروهای حافظ امنیّت از جنبه‌های مختلف انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خصوصاً ارتقاء فنّاوری‌ها از جمله استفادهٔ هدفمند از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، نقش مهمّی در کیفیت و تسهیل انجام مأموریّت‌های فراجا دارد.



با درخواست علوّ درجات و رضوان الهی برای شهدای والامقام فراجا و قدردانی از همهٔ خانواده‌ها و کارکنان، سربازان،‌ و نیروهای رشید و غیور خصوصاً‌ فرمانده شجاع و خستگی‌ناپذیر و باهوش فراجا و مجاهدت‌های ایشان؛ امیدوارم با دعای سَرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف در اعتلای امنیّت، اقتدار، و عزّت ایران اسلامی بیش از پیش موفّق باشند.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۱۶/مهر/۱۴۰۵

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸