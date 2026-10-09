به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از گاردین، این سناتور دموکرات ایالت کنتیکت درباره سفر خود به خاورمیانه اظهار کرد که پنتاگون از بازدید وی از پایگاه آمریکا در قطر جلوگیری کرد اما در سفارت ایالات متحده در عربستان سعودی شاهد چنان خساراتی بود که به این نتیجه رسید اگر حمله ایران در طول روز رخ می‌داد، می‌توانست مرگبار باشد.

وی که عضو کمیته‌های روابط خارجی و تخصیص بودجه سنا است، ویرانی‌ها در سفارت آمریکا در ریاض را «گسترده» و بسیار شدیدتر از آنچه به اطلاع عموم رسیده بود، توصیف کرد.

مورفی پس از بازگشت از قطر و عربستان گفت: اگر آن حمله در طول روز رخ می‌داد، تردیدی نیست که شمار بسیار زیادی از آمریکایی‌ها کشته می‌شدند.

وی همچنین پنتاگون را متهم کرد که می‌کوشد مانع از مشاهده مستقیم هزینه‌های جنگ توسط کنگره شود و گفت که پیت هگست «مصمم است هزینه‌ها و پیامدهای این جنگ را از مردم آمریکا پنهان نگه دارد.»

به گزارش گاردین، دو پهپاد در ساعات اولیه روز ۳ مارس (۱۲ اسفند ۱۴۰۴) به مجموعه سفارت آمریکا در ریاض اصابت کردند که موجب آتش‌سوزی و برخاستن دود سیاه بر فراز منطقه شد. بنا بر گزارش‌ها، ساختمان در آن زمان خالی بوده و هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشد.

وزارت دفاع عربستان سعودی در ابتدا میزان خسارت را جزئی توصیف کرده بود؛اما به گفته مورفی، این پهپادها خسارات گسترده‌ای در چندین طبقه ایجاد کردند.

او توضیح داد که این حمله به «بخشی از سفارت که محل حضور افراد زیادی است» اصابت کرده و افزود که «بخشی از آن فضا غیرقابل‌سکونت شده و احتمالا همچنان غیرقابل‌سکونت باقی خواهد ماند» و بخشی از این خرابی‌ها تعمیر نخواهد شد و سفارت به‌زودی به مکان دیگری منتقل می‌شود.

این سناتور در قطر از مجتمع گازی «راس لافان» نیز بازدید کرد. در حملات پهپادی ایران در اوایل جنگ به این مجتمع، تولید ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع) متوقف شد. مورفی گفت که ۱۷ درصد از صادرات قطر متوقف شده و احتمالا تعمیرات آن دست‌کم سه سال به طول خواهد انجامید.

وی همچنین اظهار کرد که تنها یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در بندر دیده است، در حالی که معمولا ۶ کشتی آنجا حضور دارند و روزانه تنها یک کشتی بندر را ترک می‌کرد.

مورفی تصریح کرد که پنتاگون مانع از آن شد که او بتواند مشاهدات بیشتری داشته باشد.

وی افزود: هفته‌ها پیش از سفرش به خاورمیانه، درخواست کتبی خود را برای بازدید از پایگاه هوایی «العدید» که بزرگ‌ترین تاسیسات نظامی آمریکا در منطقه است، ارائه داده و این موضوع را با «برد کوپر» فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز در میان گذاشته بود اما به محض ورود، به او اعلام شد که اجازه دسترسی به پایگاه و امکان تماس با فرماندهان نظامی را نخواهد داشت.

یکی از مقامات ارشد پنتاگون به روزنامه گاردین گفت که دفتر مورفی «پیش از سفر» مطلع شده بود که بر اساس بخشنامه هگست در سوم مارس در خصوص محدودیت‌های سفر در منطقه، از سوی وزارت جنگ حمایتی برای دسترسی به پایگاه هوایی العدید دریافت نخواهد کرد.

این سناتور دموکرات اظهار کرد، اگر جنگ تا اوایل سال آینده میلادی ادامه یابد، کنگره باید از تصویب بودجه دفاعی خودداری کند، مگر آنکه این بودجه شامل بندی برای پایان دادن به درگیری باشد.

وی همچنین وعده داد که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در یک یا هر دو مجلس در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه آینده، پیگیر تحقیقات خواهد بود.

مورفی درباره دموکرات‌ها تاکید کرد: ما احتمالا کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در دست خواهیم گرفت و باید پایان دادن به جنگ را در اولویت قرار دهیم.

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