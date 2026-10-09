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نماینده دموکرات: کنگره، تعطیلات را پایان و به توقف جنگ علیه ایران رأی دهد

۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۴
کد مطلب: 1875610
نماینده دموکرات: کنگره، تعطیلات را پایان و به توقف جنگ علیه ایران رأی دهد

یک نماینده دموکرات کنگره آمریکا با انتقاد از تعطیلی جلسات قانون‌گذاری در میانه جنگ علیه ایران، از نمایندگان و سناتورها خواست به واشنگتن بازگردند و درباره توقف جنگ رأی دهند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رو خانا، نماینده حزب دموکرات در ایالت کالیفرنیا، پنجشنبه شب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ در ایران ادامه دارد و کنگره تا ماه نوامبر در تعطیلات است. قیمت بنزین بالاتر از ۴ دلار و قیمت گازوئیل بیش از ۶ دلار است.

وی تاکید کرد: من از کنگره می‌خواهم که به واشنگتن بازگردد و برای پایان دادن به جنگ رای دهد.

این قانونگذار آمریکایی پیشتر نیز تاکید کرده بود که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای ۲۰۲۶ یکی از برنامه‌های آنها پایان دادن به جنگ آمریکا علیه ایران است.

وی گفته بود: پنج اقدامی که دموکرات‌ها در ماه ژانویه، پس از بازپس‌گیری مجلس نمایندگان، انجام خواهند داد: افزایش حداقل دستمزد، تصویب قانون مرخصی با حقوق برای امور خانوادگی، پایان دادن به جنگ در ایران، رای‌گیری درباره طرح بیمه درمانی همگانی و وضع مالیات بر میلیاردرها.

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