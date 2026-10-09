به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئتی از کمیته روابط عمومی حزب‌الله در منطقه بیروت به ریاست دکتر منیر مکی با حضور در مقر این تجمع، درباره راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی و اهمیت ارتباط میان مؤلفه‌های مختلف جامعه لبنان گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه صادرشده از سوی تجمع علمای مسلمان، در این دیدار بر ضرورت تحکیم وحدت اسلامی و ملی و تقویت جبهه داخلی لبنان در برابر تلاش‌ها برای ایجاد فتنه و دامن زدن به اختلافات و شکاف‌ها تأکید شد.

هیئت حزب‌الله همچنین از مشارکت فعال تجمع علمای مسلمان در برگزاری دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، قدردانی کرد و این حضور را نشانه وفاداری و ارج‌گذاری به نقش و فداکاری‌های آن دو دانست.

در ادامه این بیانیه آمده است که هیئت حزب‌الله شماری از چارچوب‌های هماهنگی میان کمیته روابط عمومی حزب‌الله در منطقه بیروت و تجمع علمای مسلمان را برای برگزاری مناسبت‌ها مطرح کرد؛ اقداماتی که با هدف تقویت همکاری‌ها و گسترش زمینه فعالیت‌های مشترک دنبال می‌شود.

این هیئت همچنین اعضای هیئت اداری تجمع علمای مسلمان را در جریان فعالیت‌های خود در بیروت، دیدارها و نشست‌هایی قرار داد که با هدف ایجاد پل‌های ارتباطی با گروه‌های مختلف جامعه لبنان، فارغ از وابستگی‌های طایفه‌ای و مذهبی آنان، و تقویت گفت‌وگو و همگرایی درباره مسائل مشترک ملی برگزار می‌شود.

هیئت حزب‌الله در بخش دیگری از این دیدار، از نقش تجمع علمای مسلمان در پایه‌گذاری و تقویت وحدت اسلامی و تلاش‌های مستمر آن برای نزدیک کردن مسلمانان به یکدیگر و مقابله با گفتمان طایفه‌ای و مذهبی تقدیر کرد.

این هیئت تأکید کرد که چنین نقشی در تقویت انسجام ملی و حفاظت از روابط میان اعضای جامعه لبنان اهمیت ویژه‌ای دارد.



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