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حزب‌الله از نقش تجمع علمای مسلمان در تقویت وحدت اسلامی تقدیر کرد

۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۷
کد مطلب: 1875622
حزب‌الله از نقش تجمع علمای مسلمان در تقویت وحدت اسلامی تقدیر کرد

هیئتی از کمیته روابط عمومی حزب‌الله در منطقه بیروت با حضور در مقر تجمع علمای مسلمان لبنان، بر اهمیت تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌ها میان گروه‌های مختلف جامعه لبنان برای تحکیم وحدت اسلامی و ملی و مقابله با فتنه‌انگیزی و تفرقه تأکید کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ    هیئتی از کمیته روابط عمومی حزب‌الله در منطقه بیروت به ریاست دکتر منیر مکی با حضور در مقر این تجمع، درباره راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی و اهمیت ارتباط میان مؤلفه‌های مختلف جامعه لبنان گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه صادرشده از سوی تجمع علمای مسلمان، در این دیدار بر ضرورت تحکیم وحدت اسلامی و ملی و تقویت جبهه داخلی لبنان در برابر تلاش‌ها برای ایجاد فتنه و دامن زدن به اختلافات و شکاف‌ها تأکید شد.

هیئت حزب‌الله همچنین از مشارکت فعال تجمع علمای مسلمان در برگزاری دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، قدردانی کرد و این حضور را نشانه وفاداری و ارج‌گذاری به نقش و فداکاری‌های آن دو دانست.

در ادامه این بیانیه آمده است که هیئت حزب‌الله شماری از چارچوب‌های هماهنگی میان کمیته روابط عمومی حزب‌الله در منطقه بیروت و تجمع علمای مسلمان را برای برگزاری مناسبت‌ها مطرح کرد؛ اقداماتی که با هدف تقویت همکاری‌ها و گسترش زمینه فعالیت‌های مشترک دنبال می‌شود.

این هیئت همچنین اعضای هیئت اداری تجمع علمای مسلمان را در جریان فعالیت‌های خود در بیروت، دیدارها و نشست‌هایی قرار داد که با هدف ایجاد پل‌های ارتباطی با گروه‌های مختلف جامعه لبنان، فارغ از وابستگی‌های طایفه‌ای و مذهبی آنان، و تقویت گفت‌وگو و همگرایی درباره مسائل مشترک ملی برگزار می‌شود.

هیئت حزب‌الله در بخش دیگری از این دیدار، از نقش تجمع علمای مسلمان در پایه‌گذاری و تقویت وحدت اسلامی و تلاش‌های مستمر آن برای نزدیک کردن مسلمانان به یکدیگر و مقابله با گفتمان طایفه‌ای و مذهبی تقدیر کرد.

این هیئت تأکید کرد که چنین نقشی در تقویت انسجام ملی و حفاظت از روابط میان اعضای جامعه لبنان اهمیت ویژه‌ای دارد.


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