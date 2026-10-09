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رهبران اپوزیسیون، مذاکرات را به دیدار با عمران خان مشروط کردند

۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
کد مطلب: 1875628
رهبران اپوزیسیون، مذاکرات را به دیدار با عمران خان مشروط کردند

دو رهبر اپوزیسیون پاکستان دیدار با عمران خان، بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف پاکستان، را به‌عنوان پیش‌شرط مذاکرات تعیین کردند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  محمود خان اچکزی، رهبر اپوزیسیون در مجلس ملی پاکستان، و سناتور راجه ناصر عباس، رهبر اپوزیسیون در مجلس سنا، در تماسی تلفنی درباره مذاکرات و برگزاری کنفرانس همه‌احزاب رایزنی کردند.

بر اساس اطلاعات منابع، محمود خان اچکزی از کویته با راجه ناصر عباس تماس گرفت و دو طرف درباره موضوع مذاکرات و همچنین کنفرانس همه‌احزاب به تبادل نظر پرداختند.

به گفته این منابع، دو رهبر اپوزیسیون درباره راهبرد خود در زمینه مذاکرات مشورت کردند و دیدار با عمران خان، بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف پاکستان، را به‌عنوان پیش‌شرط مذاکرات تعیین کردند.

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