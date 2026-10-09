رهبران اپوزیسیون، مذاکرات را به دیدار با عمران خان مشروط کردند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود خان اچکزی، رهبر اپوزیسیون در مجلس ملی پاکستان، و سناتور راجه ناصر عباس، رهبر اپوزیسیون در مجلس سنا، در تماسی تلفنی درباره مذاکرات و برگزاری کنفرانس همه‌احزاب رایزنی کردند.

بر اساس اطلاعات منابع، محمود خان اچکزی از کویته با راجه ناصر عباس تماس گرفت و دو طرف درباره موضوع مذاکرات و همچنین کنفرانس همه‌احزاب به تبادل نظر پرداختند.

به گفته این منابع، دو رهبر اپوزیسیون درباره راهبرد خود در زمینه مذاکرات مشورت کردند و دیدار با عمران خان، بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف پاکستان، را به‌عنوان پیش‌شرط مذاکرات تعیین کردند.

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