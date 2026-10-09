به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR-MN) اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه سومالیایی‌تبارهای این کشور را به‌شدت محکوم کرد و هشدار داد که چنین سخنانی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تهدیدها و خشونت علیه این جامعه شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد که «ایالت مینه‌سوتا که زمانی بزرگ بود، اکنون در حال تصرف‌شدن به دست مهاجران سومالیایی است» و با ادعای گسترش خشونت، قتل و هرج‌ومرج در سراسر این ایالت، از مردم مینه‌سوتا خواست «مقابله کنند». ترامپ همچنین از مقام‌های این ایالت خواست درخواست مداخله دولت فدرال را مطرح کنند..

شاخه مینه‌سوتای شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی این اظهارات را نژادپرستانه توصیف کرده و آن را تهدیدی علیه امنیت سومالیایی‌تبارهایی دانسته است که به گفته این نهاد، طی سال‌های گذشته با تبعیض، هدف قرار گرفتن در منازعات سیاسی و حملات علیه جامعه خود مواجه بوده‌اند.

هشدار درباره تبدیل ادبیات سیاسی به خشونت

جیلانی حسین، مدیر اجرایی شاخه مینه‌سوتای این شورا، با انتقاد از اظهارات ترامپ گفت رئیس‌جمهور آمریکا با این سخنان، سومالیایی‌تبارها را در معرض تهدید قرار می‌دهد و ادبیات او صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه می‌تواند دعوتی خطرناک به نفرت و حتی خشونت تلقی شود.

وی با اشاره به سابقه حملات علیه مساجد در مینه‌سوتا، از جمله آتش‌افروزی عمدی، هشدار داد که تجربه این ایالت نشان می‌دهد ادبیات نفرت‌آمیز می‌تواند به خشونت در دنیای واقعی منجر شود.

درخواست برای افزایش حفاظت از مساجد و مراکز جامعه سومالیایی

شاخه مینه‌سوتای شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی از مقام‌های منتخب هر دو حزب آمریکا خواست اظهارات ترامپ را علناً محکوم کنند و در برابر مقصر جلوه دادن جامعه سومالیایی‌تبار موضع بگیرند.

این شورا همچنین از نهادهای انتظامی محلی، ایالتی و فدرال خواست تدابیر امنیتی در اطراف مساجد، کسب‌وکارهای متعلق به سومالیایی‌تبارها و مراکز اجتماعی را تقویت کنند، تهدیدهای احتمالی را مورد بررسی قرار دهند و در برابر جرایم ناشی از نفرت واکنش سریع نشان دهند.

در بخش دیگری از این بیانیه، از مساجد و سازمان‌های جامعه سومالیایی خواسته شده است اقدامات حفاظتی خود را افزایش دهند و هرگونه تهدید را به مراجع مربوط گزارش کنند. این شورا همچنین بر حق قانونی افراد برای دفاع از خود تأکید کرده است.

تأکید بر حقوق برابر سومالیایی‌تبارها

حسین در پایان تأکید کرد که سومالیایی‌تبارهای آمریکا بیگانه نیستند، بلکه بخشی از جامعه مینه‌سوتا به شمار می‌روند و باید از همان امنیت، کرامت و حمایت‌های قانون اساسی برخوردار باشند که دیگر شهروندان آمریکا از آن بهره‌مندند.

این موضع‌گیری در حالی مطرح شده است که شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی، اظهارات اخیر ترامپ را بخشی از روند مقصر جلوه دادن سیاسی یک جامعه مهاجر می‌داند و نسبت به پیامدهای احتمالی آن برای امنیت مسلمانان و سومالیایی‌تبارهای آمریکا هشدار داده است.

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