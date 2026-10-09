محاکمه علمای شیعه بحرین بار دیگر به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه بحرین بار دیگر جلسه ارائه دفاعیات پایانی در پرونده محاکمه علمای شیعه بازداشت‌شده را به روز یکشنبه ۱۱ اکتبر موکول کرد.

سید احمد الوداعی، فعال حقوقی، اعلام کرد که علمای شیعه در این جلسه از طریق ارتباط تصویری و نه به‌صورت حضوری در سالن دادگاه محاکمه شدند. در میان این افراد، شماری از علمای برجسته شیعه از جمله شیخ محمد صنقور، شیخ محمود عالی، شیخ علی صدّدی و شیخ هانی البناء حضور داشتند.

وی با اشاره به برگزاری این محاکمه به‌صورت محرمانه و به ریاست فردی به نام قاضی جاسم العجلان گفت که این روند با نقض جدی معیارهای دادرسی عادلانه همراه بوده است. به گفته او، شهادت‌هایی نیز درباره شکنجه، ارعاب و اعمال فشار برای گرفتن اعتراف مطرح شده است.

از سوی دیگر، عبدالغنی خنجر، فعال مخالف حکومت، به نقل از یک منبع اختصاصی اعلام کرد که جلسه برگزارشده عادی نبوده است؛ چراکه از ساعت هفت صبح، علمای شیعه را آماده کرده و به محل برگزاری جلسه از طریق ارتباط تصویری انتقال داده بودند.

به گفته خنجر، شیخ محمد صنقور شخصاً از خود و دیگر علما دفاع کرد؛ این در حالی بود که العجلان تلاش می‌کرد مانع دفاع او شود و حق وی برای دفاع از خود را سلب کند.

رژیم آل خلیفه بیش از ۵۰ روحانی شیعه، استاد حوزه علمیه و امام جماعت نماز جمعه را بازداشت کرده است. افزون بر این افراد، ده‌ها شهروند شیعه نیز با اتهاماتی که این گزارش آن‌ها را ساختگی توصیف می‌کند، در حال محاکمه هستند.

این بازداشت‌ها در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و در ارتباط با مخالفت بازداشت‌شدگان با این حمله صورت گرفته است.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنان شامل تأسیس و اداره گروهی تروریستی با هدف دعوت به تعطیلی احکام قانون اساسی و قوانین، جلوگیری از فعالیت نهادها و مقامات دولتی، آسیب رساندن به وحدت ملی و تلاش برای تغییر نظام قانون اساسی حاکم بر کشور و کنار زدن مقامات آن عنوان شده است.

در ادامه این اتهامات ادعا شده است که متهمان با ترویج و تثبیت اندیشه ولایت فقیه به‌عنوان امتدادی از انقلاب ایران، در پی ایجاد وابستگی کامل به رهبر جمهوری اسلامی ایران و قرار دادن کشور تحت سلطه سیاسی آن هستند.

همچنین در متن اتهامات ادعا شده است که آنان از طریق اعمال نفوذ بر عبادتگاه‌ها، مجالس عزا و حسینیه‌ها، از این مکان‌ها برای گسترش این اندیشه، تحریک علیه نظام حاکم، دعوت به قیام علیه آن، ترویج افکار مخالف حکومت و حمایت از اقداماتی که با هدف بی‌ثبات کردن کشور انجام می‌شود، استفاده کرده‌اند.

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