به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان هوانوردی کشوری عربستان اعلام کرد: در جریان حملات جدید به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض، بخشی از تأسیسات فرودگاه و یک فروند هواپیمای مسافربری ناوگان هوایی این کشور مورد اصابت قرار گرفتند.

به گزارش العربیه، سازمان هوانوردی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد : فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض هدف دو حمله متوالی قرار گرفته است.

بر اساس بیانیه این سازمان، این حملات زیرساخت‌ها و تأسیسات فرودگاه ریاض و همچنین یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی عربستان را هدف قرار داده‌اند.

سازمان هوانوردی کشوری عربستان تأکید کرد: در پی این حملات، ۳ تن از شهروندان این کشور کشته شده و شمار دیگری از شهروندان و اتباع خارجی مقیم این کشور مجروح شده‌اند.

در همین حال،هواپیمایی عربستان، آسیب دیدن یک فروند هواپیما را در حالی که روی باند فرودگاه ریاض متوقف بود، تایید و اعلام کرد این هواپیما فاقد مسافر بوده است.

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